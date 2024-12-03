Каким стал 2024 год для туристической отрасли Самарской области?

Турпоток в Самарской области растет. Только за 9 месяцев уходящего года регион посетило на 30% больше гостей, чем в тот же период 2023 года. Это больше 4 млн человек. Достичь таких результатов удалось с помощью активной работы по повышению туристической привлекательности Самарской области на федеральном уровне.
Большой вклад в эту деятельность внес региональный Туристский информационный центр. Директор центра — Анна Павкина — в видеоинтервью подвела итоги работы ТИЦ в 2024 году и рассказала о самых ярких достижениях своей команды и о победах в престижных конкурсах и премиях компаний и брендов Самарской области.
Последние комментарии
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....