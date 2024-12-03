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Уникальность и потенциал: о чем расскажет тур-код Самары Каким стал 2024 год для туристической отрасли Самарской области? Есть чем гордиться: команда ТИЦ Самарской области успешно продвигает регион на туристическом рынке России Как нацпроект развивает туристический потенциал Самарской области От впечатлений — до сувениров: в Самарской области путешественники найдут много интересного

Туризм Общество

Каким стал 2024 год для туристической отрасли Самарской области?

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Турпоток в Самарской области растет. Только за 9 месяцев уходящего года регион посетило на 30% больше гостей, чем в тот же период 2023 года. Это больше 4 млн человек. Достичь таких результатов удалось с помощью активной работы по повышению туристической привлекательности Самарской области на федеральном уровне.

Большой вклад в эту деятельность внес региональный Туристский информационный центр. Директор центра — Анна Павкина — в видеоинтервью подвела итоги работы ТИЦ в 2024 году и рассказала о самых ярких достижениях своей команды и о победах в престижных конкурсах и премиях компаний и брендов Самарской области.

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