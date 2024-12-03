Каким стал 2024 год для туристической отрасли Самарской области?

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Турпоток в Самарской области растет. Только за 9 месяцев уходящего года регион посетило на 30% больше гостей, чем в тот же период 2023 года. Это больше 4 млн человек. Достичь таких результатов удалось с помощью активной работы по повышению туристической привлекательности Самарской области на федеральном уровне.