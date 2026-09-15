С 11 по 13 сентября в Самарской области состоялся Туристический слет для участников Краеведческого марафона "Первооткрыватели в сердце России". Цель Турслета: развитие краеведческого туризма среди студенческой и учащейся молодежи, просвещение о бережном отношении к природному наследию родного края, формирование положительного отношения к здоровому и активному образу жизни через участие в мероприятиях туристического профиля.

Проект реализуется Самарской региональной молодежной общественной организацией "Центр социальных проектов" при грантовой поддержке Движения Первых.

Это знаковое мероприятие Краеведческого марафона объединило 100 единомышленников со всей Самарской области: представителей семейных сборных, команд учебных заведений, молодежных организаций и бюджетных учреждений. Собрались вместе, чтобы почувствовать дух туризма, получить новые знания, пройти практические занятия и посоревноваться.

Первый день стал временем активного знакомства и командной работы. Участники прошли мотивационную тренинговую программу и приняли участие в "Туриаде". Под руководством опытных инструкторов освоили важные туристические навыки:

— Основы обустройства природного лагеря: установка палаток и разведение разных типов костров

— Практическая подготовка: вязание узлов и комплектация туристического рюкзака

— Навигация: работа с топографическими знаками и определение азимута

Второй день был посвящен практическому применению полученных знаний. Участники соревновались в туристических дисциплинах со специальным инвентарем и снаряжением "Ориентирование на местности", "Веревочная турполоса", "Оказание первой помощи". Также проявили свои краеведческие знания, эрудицию и смекалку в интеллектуальном "Турквизе".

Вечера на Турслете традиционно завершались душевным "костром дружбы". В сопровождении гитары в дружном уютном кругу пели все.

В финальный день участники прошли настоящий приключенческий квест с легендой и поиском памятного "клада".

На церемонии закрытия Татьяна Ермилова, куратор направления "Туризм путешествия" регионального отделения Движения Первых Самарской области радушно поздравила всех с прохождением программы, а также пригласила всех к участию в различных направлениях деятельности Движения Первых.

Главный судья соревновательной программы Турслета, КМС по спортивному туризму, Елена Ковалева наградила лидеров соревнований медалями и сувенирной продукцией.

Исполнительный директор СРМОО "Центр социальных проектов", член Общественной палаты СО Сергей Андриянов отметил участников сертификатами и символикой проекта.

Без сомнения, победителями стали все участники. Все узнали много полезного, зарядились природной энергией на активный учебный год, раскрыли свои творческие таланты в дружелюбной атмосфере, запланировали поехать друг к другу в гости с походами и дальше исследовать родной регион, открывая его новые грани и места.

Фото: СРМОО "Центр социальных проектов"

Туристический слет является центральным событием большой программы Краеведческого марафона, которая также включает организованные туристские походы по области, профильное обучение у экспертов, экологические акции. Все маршруты проходят с профессиональным инструкторским сопровождением и включают элементы командного веревочного курса, обучение ориентированию и краеведческое просвещение.

Важное место в проекте занимает творческая составляющая. Свое творчество участники проявляют в Конкурсах "Туристская песня", "Фоторепортаж" и "Пешеходный квест-маршрут". В ноябре по итогам всего марафона будут определены девять команд победителей. Лидеры рейтинга получат комплексное туристическое снаряжение, и абсолютно все участники получат новые знания, практические навыки и яркие впечатления.