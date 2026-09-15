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В Самарской области состоялся Туристический слет для участников Краеведческого марафона "Первооткрыватели в сердце России"

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 11 по 13 сентября в Самарской области состоялся Туристический слет для участников Краеведческого марафона "Первооткрыватели в сердце России". Цель Турслета: развитие краеведческого туризма среди студенческой и учащейся молодежи, просвещение о бережном отношении к природному наследию родного края, формирование положительного отношения к здоровому и активному образу жизни через участие в мероприятиях туристического профиля.

Фото: СРМОО "Центр социальных проектов"

Проект реализуется Самарской региональной молодежной общественной организацией "Центр социальных проектов" при грантовой поддержке Движения Первых.

Это знаковое мероприятие Краеведческого марафона объединило 100 единомышленников со всей Самарской области: представителей семейных сборных, команд учебных заведений, молодежных организаций и бюджетных учреждений. Собрались вместе, чтобы почувствовать дух туризма, получить новые знания, пройти практические занятия и посоревноваться.

Первый день стал временем активного знакомства и командной работы. Участники прошли мотивационную тренинговую программу и приняли участие в "Туриаде". Под руководством опытных инструкторов освоили важные туристические навыки:

— Основы обустройства природного лагеря: установка палаток и разведение разных типов костров
— Практическая подготовка: вязание узлов и комплектация туристического рюкзака
— Навигация: работа с топографическими знаками и определение азимута

Второй день был посвящен практическому применению полученных знаний. Участники соревновались в туристических дисциплинах со специальным инвентарем и снаряжением "Ориентирование на местности", "Веревочная турполоса", "Оказание первой помощи". Также проявили свои краеведческие знания, эрудицию и смекалку в интеллектуальном "Турквизе".

Вечера на Турслете традиционно завершались душевным "костром дружбы". В сопровождении гитары в дружном уютном кругу пели все.

В финальный день участники прошли настоящий приключенческий квест с легендой и поиском памятного "клада".

На церемонии закрытия Татьяна Ермилова, куратор направления "Туризм путешествия" регионального отделения Движения Первых Самарской области радушно поздравила всех с прохождением программы, а также пригласила всех к участию в различных направлениях деятельности Движения Первых.

Главный судья соревновательной программы Турслета, КМС по спортивному туризму, Елена Ковалева наградила лидеров соревнований медалями и сувенирной продукцией.

Исполнительный директор СРМОО "Центр социальных проектов", член Общественной палаты СО Сергей Андриянов отметил участников сертификатами и символикой проекта.

Без сомнения, победителями стали все участники. Все узнали много полезного, зарядились природной энергией на активный учебный год, раскрыли свои творческие таланты в дружелюбной атмосфере, запланировали поехать друг к другу в гости с походами и дальше исследовать родной регион, открывая его новые грани и места.

Фото: СРМОО "Центр социальных проектов"

Туристический слет является центральным событием большой программы Краеведческого марафона, которая также включает организованные туристские походы по области, профильное обучение у экспертов, экологические акции. Все маршруты проходят с профессиональным инструкторским сопровождением и включают элементы командного веревочного курса, обучение ориентированию и краеведческое просвещение.

Важное место в проекте занимает творческая составляющая. Свое творчество участники проявляют в Конкурсах "Туристская песня", "Фоторепортаж" и "Пешеходный квест-маршрут". В ноябре по итогам всего марафона будут определены девять команд победителей. Лидеры рейтинга получат комплексное туристическое снаряжение, и абсолютно все участники получат новые знания, практические навыки и яркие впечатления.

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