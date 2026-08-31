В Сызрани обсудили реализацию проекта по развитию причальной инфраструктуры

В Сызрани прошло выездное рабочее совещание под руководством министра туризма Самарской области Екатерины Матвеевой и главы Сызрани Сергея Володченкова. В мероприятии приняли участие руководители профильных подразделений администрации города.
В рамках совещания оценили текущее состояние объектов береговой инфраструктуры и обсудили перспективы реализации проекта по строительству нестационарной причальной инфраструктуры. Развитие транспортной доступности является необходимым условием для увеличения турпотока в Самарскую область. Речной туризм рассматривается как одно из приоритетных направлений, требующее модернизации логистических узлов.
Городской округ Сызрань обладает значительным историко-культурным потенциалом для развития туризма, эффективное использование этих ресурсов невозможно без обеспечения нормативного уровня безопасности и комфорта приема туристических судов различных классов.
"Сызрань — город с богатым историческим наследием и живописной природой, расположенный на берегу Волги. Он удачно сочетает атмосферу старинного купеческого города с возможностями для развития активного и событийного туризма. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева наша совместная задача с муниципалитетом — создать здесь пространство, которое станет точкой притяжения для путешественников со всей страны", — отметила министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....