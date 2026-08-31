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Туризм Общество

В Сызрани обсудили реализацию проекта по развитию причальной инфраструктуры

СЫЗРАНЬ. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани прошло выездное рабочее совещание под руководством министра туризма Самарской области Екатерины Матвеевой и главы Сызрани Сергея Володченкова. В мероприятии приняли участие руководители профильных подразделений администрации города.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В рамках совещания оценили текущее состояние объектов береговой инфраструктуры и обсудили перспективы реализации проекта по строительству нестационарной причальной инфраструктуры. Развитие транспортной доступности является необходимым условием для увеличения турпотока в Самарскую область. Речной туризм рассматривается как одно из приоритетных направлений, требующее модернизации логистических узлов.

Городской округ Сызрань обладает значительным историко-культурным потенциалом для развития туризма, эффективное использование этих ресурсов невозможно без обеспечения нормативного уровня безопасности и комфорта приема туристических судов различных классов.

"Сызрань — город с богатым историческим наследием и живописной природой, расположенный на берегу Волги. Он удачно сочетает атмосферу старинного купеческого города с возможностями для развития активного и событийного туризма.  По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева наша совместная задача с муниципалитетом — создать здесь пространство, которое станет точкой притяжения для путешественников со всей страны", — отметила министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

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