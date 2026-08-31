Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации об избиении отцом несовершеннолетнего сына в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Самарской области Михаилу Ламонову представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах по информации об избиении отцом несовершеннолетнего сына в Самаре, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

В социальных медиа сообщается, что в Самаре отец систематически использует недопустимые методы воспитания в отношении своего сына, в том числе применяет в отношении него физическую силу. Соседи семьи обращались по данному поводу в компетентные органы, однако это не принесло результата.

По информации Telegram-канал "Защита прав женщин и детей" тяжелая ситуация сложилась в доме № 67 по ул. Краснодонская. По имеющимся данным, маленький мальчик, систематически подвергается избиениям со стороны отца. Мальчик якобы неоднократно обращался за помощью к соседям. Те не просто слышали семейные скандалы за стенкой. По их словам, они уже возили ребенка в травмпункт, где фиксировались побои.

Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По информации прокуратуры Самарской области, мать с отцом ребенка брачные отношения не поддерживает.

По поручению надзорного ведомства организована проверка, по результатам которой будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц органов профилактики и решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ребенок госпитализирован в лечебное учреждение, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На контроле надзорного ведомства находится ход процессуальной проверки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В настоящий момент по месту жительства отца проводятся неотложные следственные действия.