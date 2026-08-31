Фирму экс-мэра Самары Георгия Лиманского обязали освободить землю от мини-рынка

ООО "Фараон", подконтрольное экс-мэру Самары Георгию Лиманскому, арбитражный суд региона обязал освободить земельный участок на пр. Кирова от торговых павильонов. Речь идет о территории у домов 44, 48 по пр. Кирова, фактически занятой мини-рынком.

С таким требованием выступило ПАО "Т Плюс". Киоски "Фараона" частично оказались расположены в охранной зоне тепловых сетей Безымянской ТЭЦ. По мнению истца, расположение торговых павильонов создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

В результате суд обязал ООО "Фараон" в течение месяца с момента вступления решения в законную силу освободить охранные зоны тепловых сетей и демонтировать или вынести объекты торговли.

Участок охранной зоны, на котором находятся киоски. Скрин с ik17map.roscadastres.com

ООО "Фараон", согласно открытым данным, принадлежит Георгию Лиманскому, его сыну Петру Лиманскому и Анне Лиманской. В 2025 г. организация получила выручку в 46,8 млн руб., что на 4,5 млн меньше, чем годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2025 г. совокупные активы организации составляли 56,6 млн рублей. Чистые активы ООО "Фараон" были отрицательные. Результатом работы за прошлый год стал убыток в размере 919 тыс. рублей.

Из документов суда следует, что компания также управляет рынком на Барбошиной поляне.