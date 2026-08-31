Фирму экс-мэра Самары Георгия Лиманского обязали освободить землю от мини-рынка

ООО "Фараон", подконтрольное экс-мэру Самары Георгию Лиманскому, арбитражный суд региона обязал освободить земельный участок на пр. Кирова от торговых павильонов. Речь идет о территории у домов 44, 48 по пр. Кирова, фактически занятой мини-рынком.
С таким требованием выступило ПАО "Т Плюс". Киоски "Фараона" частично оказались расположены в охранной зоне тепловых сетей Безымянской ТЭЦ. По мнению истца, расположение торговых павильонов создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.
В результате суд обязал ООО "Фараон" в течение месяца с момента вступления решения в законную силу освободить охранные зоны тепловых сетей и демонтировать или вынести объекты торговли.
ООО "Фараон", согласно открытым данным, принадлежит Георгию Лиманскому, его сыну Петру Лиманскому и Анне Лиманской. В 2025 г. организация получила выручку в 46,8 млн руб., что на 4,5 млн меньше, чем годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2025 г. совокупные активы организации составляли 56,6 млн рублей. Чистые активы ООО "Фараон" были отрицательные. Результатом работы за прошлый год стал убыток в размере 919 тыс. рублей.
Из документов суда следует, что компания также управляет рынком на Барбошиной поляне.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.