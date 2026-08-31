16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области торжественно открыли первый официальный дилерский центр VOLGA АсАвто Авито стал лауреатом премии "MIMS Automobility Awards 2026" Затопления — основная причина, соседи — главные виновники: ВСК назвала регионы, где жилье страдает чаще всего Фирму экс-мэра Самары Георгия Лиманского обязали освободить землю от мини-рынка Председатель совета директоров компании "Полипласт" Александр Шамсутдинов награжден за вклад в развитие Самарской области

Экономика и бизнес

Фирму экс-мэра Самары Георгия Лиманского обязали освободить землю от мини-рынка

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 253
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "Фараон", подконтрольное экс-мэру Самары Георгию Лиманскому, арбитражный суд региона обязал освободить земельный участок на пр. Кирова от торговых павильонов. Речь идет о территории у домов 44, 48 по пр. Кирова, фактически занятой мини-рынком.

Фото: Анна Сидорова

С таким требованием выступило ПАО "Т Плюс". Киоски "Фараона" частично оказались расположены в охранной зоне тепловых сетей Безымянской ТЭЦ. По мнению истца, расположение торговых павильонов создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

В результате суд обязал ООО "Фараон" в течение месяца с момента вступления решения в законную силу освободить охранные зоны тепловых сетей и демонтировать или вынести объекты торговли.

Участок охранной зоны, на котором находятся киоски. Скрин с ik17map.roscadastres.com

ООО "Фараон", согласно открытым данным, принадлежит Георгию Лиманскому, его сыну Петру Лиманскому и Анне Лиманской. В 2025 г. организация получила выручку в 46,8 млн руб., что на 4,5 млн меньше, чем годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2025 г. совокупные активы организации составляли 56,6 млн рублей. Чистые активы ООО "Фараон" были отрицательные. Результатом работы за прошлый год стал убыток в размере 919 тыс. рублей.

Из документов суда следует, что компания также управляет рынком на Барбошиной поляне.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №30

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 августа 2026 17:54 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Юрий Пестриков 26 июля 2026 09:55 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Фото на сайте

СМЗ ввел новую печь

СМЗ ввел новую печь

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6