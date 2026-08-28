В Самарской области выставили на продажу 7 нефтяных скважин

Территориальное управление Росимущества выставило на торги нефтяные скважины, расположенные в Шигонском районе, недалеко от Тольятти и Жигулевска. Информация опубликована на электронной площадке РТС-тендер, входящей в российскую торговую платформу для бизнеса и государства В2В-РТС.

На продажу отдельными лотами выставлены скважины № 4, 8, 11, 12, 13, 14, 17 Березовского месторождения, которое находится по адресу: Самарская область, Шигонский район, близ с. Березовка. Их глубина составляет от 1218 до 1937 метров.

Начальная цена каждой из скважин — от 36,5 млн до 58 млн рублей. Суммарная стоимость оценивается в 298,3 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимают до 23 сентября 2026 года. Сами аукционы должны пройти 28 сентября 2026 года. Подробнее — по ссылке.