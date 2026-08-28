В Самарской области выставили на продажу 7 нефтяных скважин

Территориальное управление Росимущества выставило на торги нефтяные скважины, расположенные в Шигонском районе, недалеко от Тольятти и Жигулевска. Информация опубликована на электронной площадке РТС-тендер, входящей в российскую торговую платформу для бизнеса и государства В2В-РТС.
На продажу отдельными лотами выставлены скважины № 4, 8, 11, 12, 13, 14, 17 Березовского месторождения, которое находится по адресу: Самарская область, Шигонский район, близ с. Березовка. Их глубина составляет от 1218 до 1937 метров.
Начальная цена каждой из скважин — от 36,5 млн до 58 млн рублей. Суммарная стоимость оценивается в 298,3 млн рублей.
Заявки на участие в торгах принимают до 23 сентября 2026 года. Сами аукционы должны пройти 28 сентября 2026 года. Подробнее — по ссылке.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)