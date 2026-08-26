Конференция "Гипровостокнефти": как современный инжиниринг меняет экономику бурения

Увеличение технологичности скважин, снижение затрат и применение цифровых решений в бурении стали главными вопросами для обсуждения на тематической секции 8-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Организованное АО "Гипровостокнефть" мероприятие прошло в Самаре 19-20 августа.

Во время деловой программы секции "Инжиниринг бурения" участники конференции представили доклады, посвященные актуальным вопросам отрасли. Среди них - цифровизация, автоматизация и использование искусственного интеллекта; особенности разработки и эксплуатации геотермальных скважин; бурение сложных конструкций и зрелых месторождений; новые материалы и технологическая независимость оборудования.

О новом подходе к бурению горизонтальных скважин в условиях карбонатного разреза рассказал начальник управления по буровым работам ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО" Александр Патласов. Это совместный проект с АО "Гипровостокнефть".

Традиционно при строительстве многосекционных скважин требуется несколько спуско-подъемных операций. Специалисты "СК "РУСВЬЕТПЕТРО" и "Гипровостокнефти" разработали проект, направленный на их сокращение. Он предполагает использование комбинированной колонны. Ее верхняя часть - ближе к устью скважины - имеет больший размер, чем нижняя, направленная в пласт.

"Мы предлагаем две секции - под эксплуатационную колонну и под хвостовик - объединить в одну. Это позволит сократить цикл бурения на 10 суток", - пояснил Александр Патласов.

Сейчас эксперты обеих компаний определяются с финальной конструкцией скважины, которая стала бы оптимальной для бурения, освоения и дальнейшей эксплуатации. По оценкам авторов проекта, экономия при использовании комбинированной колонны составит не менее 900 млн рублей.

Развитию технологии бурения на обсадных трубах в Тимано-Печерском регионе в условиях Харьягинского месторождения было посвящено выступление руководителя направления ООО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга" Сергея Галузо. Это месторождение находится за Полярным кругом. Его особенность - наличие многолетнемерзлых грунтов, сложное строение карбонатно-терригенного разреза и высокая вязкость нефти.

Представленная технология бурения подразумевает использование обсадной трубы не только для крепления ствола, но и для передачи механической и гидравлической энергии на долото. "Таким образом, мы снизили вероятность поступления и накопления воздуха в воротах, добились поддержания стабильности стены скважины, избежали механической перфорации стены и, главное, сократили сроки бурения данной секции примерно на сутки", - сообщил Сергей Галузо.

Опытом работы в условиях того же Тимано-Печерского региона поделился начальник Управления проектирования строительства скважин ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" Алексей Жилин. В этих вопросах компания использует комплексный подход: от глубокого понимания химии пласта до детальных инженерных расчетов и учета всего жизненного цикла объекта.

"При бурении мы применили раствор на углеродной основе с последующим спуском колонн и вращением системы "Серти". Это позволило сократить временные затраты практически на 50%", - привел один из примеров Алексей Жилин.

Также спикер рассказал об исследовании дешевых видов никелевых сплавов. Его компания провела, чтобы практическим путем проверить, можно ли их применять для материального исполнения обсадных труб, используемых в коррозионно-активных средах.

О том, как устроена концепция цифрового наклонно-направленного бурения (ННБ), участников конференции проинформировал генеральный директор АО "ТАРС" Роман Коренев. Ее суть - в интеллектуальной надстройке, создании программного слоя, который делает любое стандартное оборудование "умным", превращая классический сервис из аренды железа в предоставление высокотехнологичного результата.

В основе подхода лежит экосистема программных продуктов собственной разработки АО "ТАРС", ориентированная на полное импортозамещение. Например, Letʼs direct ("летс директ"): ядро цифрового ННБ. Это система геонавигации, которая берет на себя управление траекторией скважины. Она автоматически выставляет и удерживает ориентацию отклонителя, формирует цифровой журнал работ и управляет режимами работы роторных систем. Ключевая особенность - возможность проводки ствола без постоянного присутствия инженера по направленному бурению непосредственно на площадке. Специалист контролирует процесс удаленно с диспетчерского пульта.

Еще один продукт - Letʼs drill ("летс дрил"). Это адаптивная система автоматизации цикла строительства, которая синхронизирует работу верхнего привода, лебедки и насосов, минимизируя время на рутинные операции за счет использования ИИ и цифрового двойника процесса.

"При использовании этих инструментов повышается скорость механической проходки, снижается влияние человеческого фактора на рутинные операции, масштабируются лучшие практики на другие объекты, а сам процесс становится более предсказуемым, управляемым и менее затратным", - резюмировал Роман Коренев.

О переходе от цифровых помощников и справочных чат-ботов к ИИ-сотрудникам, которые способны участвовать в реальных инженерных и производственных процессах нефтегазовой компании, коллегам рассказал руководитель лаборатории ИИ ООО "Петровайзер Софт" Александр Ерохин: "Ключевая идея подхода - не замена существующих информационных систем и не революционная перестройка ИТ-ландшафта, а создание управляемого ИИ-слоя поверх действующих корпоративных систем, документов, справочников и регламентированных интерфейсов".

Эксперт представил два практических сценария. Первый - работа с корпоративной базой знаний, нормативно-технической и проектной документацией: интеллектуальная обработка документов, OCR, извлечение структуры, поиск по источникам и подготовка ответов с проверяемыми основаниями. Второй - работа с уже существующей информационной системой с внедренным ИИ-сотрудником. Также спикер ответил на главный вопрос промышленного внедрения: как сделать ИИ-сотрудника безопасным.

Завершилась работа секции обменом мнениями. Участники конференции поблагодарили друг друга за интересные кейсы из производственной деятельности.