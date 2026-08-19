"Гипровостокнефть" открыл восьмую международную конференцию в Самаре

В среду, 19 августа, в Самаре состоялось открытие 8-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Она стала знаковой благодаря особенной дате. Организатору — ведущему в нефтегазовой отрасли комплексному институту по проектно-изыскательским работам АО "Гипровостокнефть" — исполняется 80 лет.

Фото: Сергей Бредихин

Конференция проводится при поддержке ГК "Зарубежнефть" и правительства Самарской области. Ежегодно она собирает сотни специалистов российских и зарубежных лидеров нефтегазовой отрасли, нефтехимии, представителей ведущих IT-компаний, органов власти, научных организаций, производителей техники и оборудования. В 2026 году зарегистрировалось более 300 участников, в том числе из зарубежных стран.

Открывая конференцию, генеральный директор АО "Гипровостокнефть" Федор Тепляков напомнил: становление института началось еще в 1939 году, когда на базе промысловых лабораторий была организована проектная контора "ВостокНефтепроект".

"Это наши предки. А в 1946 году был организован институт "Гипровостокнефть". Тогда такого количества приборов и оборудования не было, чертили вручную. За 80 лет практически все процессы удалось автоматизировать, создать сильнейшие базы данных, обойти пешком треть земного шара", — отметил Федор Тепляков.

Фото: Сергей Бредихин

По его словам, институт подошел к юбилею с хорошими результатами: "У нас 750 сотрудников. Мы уверенно смотрим в будущее, потому что знаем: наш опыт всегда пригодится на рынке".

Также Федор Тепляков дал оценку текущему уровню импортозамещения в отрасли: "По сути, нам осталось еще 5%, если говорить о каком-то сложном западном оборудовании или об услугах мировых инжиниринговых фирм. Все остальное мы умеем делать сами".

Старт деловой программе дал заместитель главного инженера, начальник управления проектных работ АО "Гипровостокнефть" Владимир Яценко:

Фото: Сергей Бредихин

"80 лет опыта — это не просто 80 лет непрерывной работы, но и влияния на отрасль. Мы пытаемся удерживать уровень, который был задан еще с 1940-х годов. Также проектируем весьма сложные объекты, развиваем новые направления, занимаемся поставками и строительством".

Начальник управления информационных технологий АО "Гипровостокнефть" Любовь Зубова представила участникам конференции цифровую экосистему проектного института. По ее словам, за последний год произошли колоссальные изменения в отрасли, связанные со стремительным развитием:

"Особенно это заметно в направлении применения искусственного интеллекта и генеративных технологий. Если в 2025 году мы говорили об экспериментах, то в этом году перешли к практическому использованию ИИ и включили это направление в стратегию развития до 2030 года".

Фото: Сергей Бредихин

Любовь Зубова уточнила, что большую роль ИИ играет в развитии программного обеспечения: 47% всего ПО — собственные разработки института. При этом производительность увеличилась до 1000%:

"Важное направление — применение генеративных технологий. Мы ожидаем большой прирост производительности, сокращения трудозатрат проектировщиков. Но мы не заменяем сотрудников, ИИ выполняет лишь рутинную часть".

Эксперт подчеркнула: несмотря на то, что основной тренд времени — ИИ, технологии автоматизации не останавливаются.

"В этом году мы вошли в Координационный центр развития ПРО компаний "СиСофт" и "Нанософт" вместе с лидерами отрасли. Мы осуществляем постановку задач по развитию отечественного ПО. И, конечно, рассчитываем на то, что функциональность нашего отечественного ПО сильно возрастет".

Мероприятие продлится 19 и 20 августа. Эксперты отрасли представят более 70 докладов. Запланированы обмен опытом, практическими рекомендациями, живой диалог о векторах развития нефтегазового инжиниринга и панельные дискуссии. Также на площадке конференции будет работать выставка оборудования и материалов.