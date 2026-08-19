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ТЭК Экономика и бизнес

"Гипровостокнефть" открыл восьмую международную конференцию в Самаре

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 августа, в Самаре состоялось открытие 8-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Она стала знаковой благодаря особенной дате. Организатору — ведущему в нефтегазовой отрасли комплексному институту по проектно-изыскательским работам АО "Гипровостокнефть" — исполняется 80 лет.

Фото: Сергей Бредихин
Фото: Сергей Бредихин  

Конференция проводится при поддержке ГК "Зарубежнефть" и правительства Самарской области. Ежегодно она собирает сотни специалистов российских и зарубежных лидеров нефтегазовой отрасли, нефтехимии, представителей ведущих IT-компаний, органов власти, научных организаций, производителей техники и оборудования. В 2026 году зарегистрировалось более 300 участников, в том числе из зарубежных стран.

Открывая конференцию, генеральный директор АО "Гипровостокнефть" Федор Тепляков напомнил: становление института началось еще в 1939 году, когда на базе промысловых лабораторий была организована проектная контора "ВостокНефтепроект".

"Это наши предки. А в 1946 году был организован институт "Гипровостокнефть". Тогда такого количества приборов и оборудования не было, чертили вручную. За 80 лет практически все процессы удалось автоматизировать, создать сильнейшие базы данных, обойти пешком треть земного шара", — отметил Федор Тепляков.

Фото: Сергей Бредихин 

По его словам, институт подошел к юбилею с хорошими результатами: "У нас 750 сотрудников. Мы уверенно смотрим в будущее, потому что знаем: наш опыт всегда пригодится на рынке".

Также Федор Тепляков дал оценку текущему уровню импортозамещения в отрасли: "По сути, нам осталось еще 5%, если говорить о каком-то сложном западном оборудовании или об услугах мировых инжиниринговых фирм. Все остальное мы умеем делать сами".

Старт деловой программе дал заместитель главного инженера, начальник управления проектных работ АО "Гипровостокнефть" Владимир Яценко:

Фото: Сергей Бредихин

"80 лет опыта — это не просто 80 лет непрерывной работы, но и влияния на отрасль. Мы пытаемся удерживать уровень, который был задан еще с 1940-х годов. Также проектируем весьма сложные объекты, развиваем новые направления, занимаемся поставками и строительством".

Начальник управления информационных технологий АО "Гипровостокнефть" Любовь Зубова представила участникам конференции цифровую экосистему проектного института. По ее словам, за последний год произошли колоссальные изменения в отрасли, связанные со стремительным развитием:

"Особенно это заметно в направлении применения искусственного интеллекта и генеративных технологий. Если в 2025 году мы говорили об экспериментах, то в этом году перешли к практическому использованию ИИ и включили это направление в стратегию развития до 2030 года".

Фото: Сергей Бредихин

Любовь Зубова уточнила, что большую роль ИИ играет в развитии программного обеспечения: 47% всего ПО — собственные разработки института. При этом производительность увеличилась до 1000%:

"Важное направление — применение генеративных технологий. Мы ожидаем большой прирост производительности, сокращения трудозатрат проектировщиков. Но мы не заменяем сотрудников, ИИ выполняет лишь рутинную часть".

Эксперт подчеркнула: несмотря на то, что основной тренд времени — ИИ, технологии автоматизации не останавливаются.

"В этом году мы вошли в Координационный центр развития ПРО компаний "СиСофт" и "Нанософт" вместе с лидерами отрасли. Мы осуществляем постановку задач по развитию отечественного ПО. И, конечно, рассчитываем на то, что функциональность нашего отечественного ПО сильно возрастет".

Мероприятие продлится 19 и 20 августа. Эксперты отрасли представят более 70 докладов. Запланированы обмен опытом, практическими рекомендациями, живой диалог о векторах развития нефтегазового инжиниринга и панельные дискуссии. Также на площадке конференции будет работать выставка оборудования и материалов. 

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Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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