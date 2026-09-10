Газовики объяснили, как подготовить дома к осенне-зимнему периоду

"Газпром газораспределение Самара" обращает внимание собственников газифицированных домов на важность своевременной подготовки жилья и газового оборудования к осенне-зимнему периоду. Стабильная и безопасная подача газа в холодное время года напрямую зависит от технического состояния внутридомовой газовой инфраструктуры и соблюдения правил эксплуатации.

В преддверии наступления холодов специалисты рекомендуют:

провести проверку газового оборудования. Регулярный осмотр котлов, колонок, плит и других приборов позволяет вовремя выявить износ узлов, возможные утечки и отклонения в работе. Обслуживание должно выполняться только квалифицированными специалистами.

убедиться в исправности дымоходов и вентиляционных каналов. Перед началом отопительного сезона необходимо проверить тягу и отсутствие засоров в дымоходах и вентиляции. Это важно для предотвращения скопления угарного газа в помещении.

проверить герметичность соединений и состояние газовых труб. Видимые повреждения, коррозия — повод немедленно обратиться в газовую службу.

При активном использовании газа для обогрева жилища в помещении значительно повышается концентрация угарного газа, поэтому во время работы газового оборудовании необходимо обеспечить приток кислорода в помещение через открытое окно.

Важно помнить: использование газовых плит для нагрева воздуха в помещении категорически запрещено. Данное оборудование предназначено только для приготовления пищи и его эксплуатация для иных целей — нарушение мер безопасности.

Специалисты напоминают о необходимости своевременного прохождения технического обслуживание газового оборудования. Все работы проводятся газораспределительными организациями в зоне своей эксплуатационной ответственности. Графики ТО ВД (К)ГО для абонентов "Газпром газораспределение Самара" размещены на официальном сайте компании.

При обнаружении запаха газа, неисправности оборудования или других нештатных ситуаций необходимо немедленно прекратить использование газовых приборов, проветрить помещение и вызвать аварийную службу по телефону 104 или 112!