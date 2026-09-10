Газовики объяснили, как подготовить дома к осенне-зимнему периоду

"Газпром газораспределение Самара" обращает внимание собственников газифицированных домов на важность своевременной подготовки жилья и газового оборудования к осенне-зимнему периоду. Стабильная и безопасная подача газа в холодное время года напрямую зависит от технического состояния внутридомовой газовой инфраструктуры и соблюдения правил эксплуатации.
В преддверии наступления холодов специалисты рекомендуют:
- провести проверку газового оборудования. Регулярный осмотр котлов, колонок, плит и других приборов позволяет вовремя выявить износ узлов, возможные утечки и отклонения в работе. Обслуживание должно выполняться только квалифицированными специалистами.
- убедиться в исправности дымоходов и вентиляционных каналов. Перед началом отопительного сезона необходимо проверить тягу и отсутствие засоров в дымоходах и вентиляции. Это важно для предотвращения скопления угарного газа в помещении.
- проверить герметичность соединений и состояние газовых труб. Видимые повреждения, коррозия — повод немедленно обратиться в газовую службу.
При активном использовании газа для обогрева жилища в помещении значительно повышается концентрация угарного газа, поэтому во время работы газового оборудовании необходимо обеспечить приток кислорода в помещение через открытое окно.
Важно помнить: использование газовых плит для нагрева воздуха в помещении категорически запрещено. Данное оборудование предназначено только для приготовления пищи и его эксплуатация для иных целей — нарушение мер безопасности.
Специалисты напоминают о необходимости своевременного прохождения технического обслуживание газового оборудования. Все работы проводятся газораспределительными организациями в зоне своей эксплуатационной ответственности. Графики ТО ВД (К)ГО для абонентов "Газпром газораспределение Самара" размещены на официальном сайте компании.
При обнаружении запаха газа, неисправности оборудования или других нештатных ситуаций необходимо немедленно прекратить использование газовых приборов, проветрить помещение и вызвать аварийную службу по телефону 104 или 112!
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)