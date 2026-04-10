Две компании вышли из СВГК без оплаты своих долей в 680 млн рублей

ООО "Потенциал" и ООО "Альтаир", в июне прошлого года вышедшие из капитала ООО "Средневолжская газовая компания" (СВГК), не получили до сделки или вскоре после нее оплаты своих долей. Это следует из аудиторского заключения по итогам деятельности газовой компании в 2025 году, опубликованном на портале Федресурс.

В составе кредиторской задолженности отражены долги перед "Потенциалом" и "Альтаиром" по 340,24 млн рублей. Они проходят как "задолженность по выплате действительной стоимости доли вышедшим участникам при выходе из СВГК".

Компаниям с 2013 г. принадлежало по 2,5% в уставном капитале СВГК, бенефициаром которой является Владимир Аветисян. После их выхода доли были переданы СВГК.

Директором и владельцем "Потенциала" и "Альтаира" с 2013 по 2025 гг. выступал Вячеслав Акатов, которого экс-депутат Госдумы, а ныне губернатор Курской области Александр Хинштейн называл тестем экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Последний ранее трудился в СВГК и в 2001–2006 гг. возглавлял компанию, а затем начал политическую карьеру.

В СВГК не стали комментировать обстоятельства выхода "Потенциала" и "Альтаира", а также расчетов за их доли.  

"Все корпоративные решения в СВГК принимаются в соответствии с нормами российского законодательства. Обращаем ваше внимание, что со своей стороны СВГК не располагает информацией о причинах действий бывших совладельцев компании", - ответили в компании на запрос Волга Ньюс.

