Прибыль СВГК упала более чем в 2 раза

ООО "Средневолжская газовая компания" (СВГК) по итогам 2025 г. резко сократило прибыль. В аудиторском заключении, опубликованном на портале Федресурс, сообщается, что чистая прибыль составила 286,4 млн руб. против 628,1 млн руб. годом ранее.

Для компании это самый низкий показатель с 2011 г. и один из худших показателей за всю ее историю. При этом выручка СВГК за прошлый год выросла до рекордных для нее 8,8 млрд рублей (в 2024 г. она составляла 8,6 млрд рублей).

В компании объяснили снижение прибыли климатическими и политико-экономическими факторами.

"Снижение чистой прибыли ООО "СВГК" в наибольшей степени связано с тенденцией сокращения объемов транспортировки газа, вызванной климатическими и политико-экономическими факторами. При этом компания сохраняет абсолютно достаточный уровень финансовой устойчивости для надежного осуществления всех функций крупнейшей газораспределительной организации Самарской области", — прокомментировали в компании, отвечая на запрос Волга Ньюс.

В аудиторском заключении в разделе "долгосрочные обязательства" отражен беспроцентный кредит от ООО "Газпром газификация" для финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации. Сумма кредита указана в 3,58 млрд рублей (годом ранее — 2 млрд рублей).

В СВГК пояснили, что речь идет о целевом финансировании на срок 49 лет для работ по социальной газификации населенных пунктов Самарской области.

"ООО "СВГК" является региональным оператором газификации в Самарской области. Практика финансирования региональных операторов газификации из средств Единого оператора газификации (ЕОГ) в лице ООО "Газпром газификация" является общефедеральной и нацелена на выполнение в регионах государственной задачи реализации программы социальной газификации, ведущейся по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Накопительный рост величины финансирования со стороны ООО "Газпром газификация" отражает рост числа выполненных ООО "СВГК" заявок на социальную газификацию", - отметили в компании.

Напомним, СВГК подконтрольно Владимиру Аветисяну и является крупнейшей в регионе организацией, доставляющей газ до конечных потребителей. Компания переживает не лучшие времена на фоне претензий региональных властей.

Так, в январе 2025 г. стало известно, что более чем 20 муниципалитетов и сельских поселений области официально уведомили СВГК о разрыве договоров аренды газовых сетей общей протяженностью более 612 километров. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщал, что изымаемые сети могут быть переданы структурам Газпрома. Также областные власти недовольны ходом работ по программе догазификации. Правительство региона обращалось в том числе в правоохранительные органы.