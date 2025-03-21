На региональном штабе по газификации Самарской области обсудили план ввода новых объектов

В расширенном заседании регионального штаба под председательством первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Михаила Смирнова приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципальных образований, представители газораспределительных организаций. ООО "Газпром газораспределение Самара" представляла Екатерина Мутовкина — главный инженер — первый заместитель генерального директора. В режиме видеоконференцсвязи участвовали заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО "Газпром межрегионгаз" Олег Ляпустин, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО "Газпром газификация" Александр Затонских.
Участники совещания обсудили ход реализации догазификации и меры для наращивания темпов подключений. На сегодняшний день жителями региона подано более 33 тысяч заявок, из них до границ земельных участков исполнено почти 18 тысяч, газ подан в дома 10,6 тысяч заявителей.
При обсуждении хода реализации Программы развития газоснабжения и газификации Самарской области ПАО "Газпром" было отмечено, что все объекты вводятся по плану. Так, в 2024 году были построены межпоселковые газопроводы в Сызранском, Безенчукском, Красноярском, Ставропольском и Волжском районах.
В рамках программы ведется строительство межпоселкового газопровода в Волжском районе от с. Рождествено до п. Усинский, с. Выползово, с. Подгоры, с. Гаврилова Поляна. Готовность объекта составляет 91%. Также начато строительство стратегически важного объекта — межпоселкового газопровода от ГРС в с. Лопатино до Технопарка, который обеспечит экологически чистым топливом производственные объекты.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)