На региональном штабе по газификации Самарской области обсудили план ввода новых объектов

В расширенном заседании регионального штаба под председательством первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Михаила Смирнова приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципальных образований, представители газораспределительных организаций. ООО "Газпром газораспределение Самара" представляла Екатерина Мутовкина — главный инженер — первый заместитель генерального директора. В режиме видеоконференцсвязи участвовали заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО "Газпром межрегионгаз" Олег Ляпустин, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО "Газпром газификация" Александр Затонских.

Участники совещания обсудили ход реализации догазификации и меры для наращивания темпов подключений. На сегодняшний день жителями региона подано более 33 тысяч заявок, из них до границ земельных участков исполнено почти 18 тысяч, газ подан в дома 10,6 тысяч заявителей.

При обсуждении хода реализации Программы развития газоснабжения и газификации Самарской области ПАО "Газпром" было отмечено, что все объекты вводятся по плану. Так, в 2024 году были построены межпоселковые газопроводы в Сызранском, Безенчукском, Красноярском, Ставропольском и Волжском районах.

В рамках программы ведется строительство межпоселкового газопровода в Волжском районе от с. Рождествено до п. Усинский, с. Выползово, с. Подгоры, с. Гаврилова Поляна. Готовность объекта составляет 91%. Также начато строительство стратегически важного объекта — межпоселкового газопровода от ГРС в с. Лопатино до Технопарка, который обеспечит экологически чистым топливом производственные объекты.