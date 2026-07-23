Повышаем надежность

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На газопроводе, который снабжает бытовых потребителей Красного Яра голубым топливом, прошла плановая внутритрубная диагностика. Работы по обнаружению дефектов проводили на резервной нитке подводного перехода через реку Сок, методом тросового протаскивания. Данный метод используют на небольших локальных участках газопровода. Дефектоскоп движется внутри трубы благодаря лебедке, что дает стабильную скорость движения и повышает качество записи диагностической информации.

Фото: предоставлено ООО "Газпром трансгаз Самара"