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ТЭК Экономика и бизнес

Повышаем надежность

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На газопроводе, который снабжает бытовых потребителей Красного Яра голубым топливом, прошла плановая внутритрубная диагностика. Работы по обнаружению дефектов проводили на резервной нитке подводного перехода через реку Сок, методом тросового протаскивания. Данный метод используют на небольших локальных участках газопровода. Дефектоскоп движется внутри трубы благодаря лебедке, что дает стабильную скорость движения и повышает качество записи диагностической информации.

Фото: предоставлено ООО "Газпром трансгаз Самара"

"Главная цель этих работ — повышение надежности и безопасности эксплуатации объектов линейной части магистральных газопроводов. Информация, которую считывает дефектоскоп, дает представление о техническом состоянии трубопровода, что позволяет спланировать и провести своевременный ремонт", — рассказал Сергей Артищев, мастер линейно-эксплуатационной службы Отрадненского ЛПУМГ "Газпром трансгаз Самара".

Обследование средствами внутритрубной дефектоскопии — постоянная круглогодичная работа. В 2026 году будет обследовано 616 км газопроводов, которые эксплуатирует "Газпром трансгаз Самара", в том числе подводные переходы общей протяженностью 31 км. В будущем планируется уделить особое внимание диагностике газопроводов малого диаметра.

Реклама. ООО "Газпром трансгаз Самара".

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Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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