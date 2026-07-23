Повышаем надежность

На газопроводе, который снабжает бытовых потребителей Красного Яра голубым топливом, прошла плановая внутритрубная диагностика. Работы по обнаружению дефектов проводили на резервной нитке подводного перехода через реку Сок, методом тросового протаскивания. Данный метод используют на небольших локальных участках газопровода. Дефектоскоп движется внутри трубы благодаря лебедке, что дает стабильную скорость движения и повышает качество записи диагностической информации.
"Главная цель этих работ — повышение надежности и безопасности эксплуатации объектов линейной части магистральных газопроводов. Информация, которую считывает дефектоскоп, дает представление о техническом состоянии трубопровода, что позволяет спланировать и провести своевременный ремонт", — рассказал Сергей Артищев, мастер линейно-эксплуатационной службы Отрадненского ЛПУМГ "Газпром трансгаз Самара".
Обследование средствами внутритрубной дефектоскопии — постоянная круглогодичная работа. В 2026 году будет обследовано 616 км газопроводов, которые эксплуатирует "Газпром трансгаз Самара", в том числе подводные переходы общей протяженностью 31 км. В будущем планируется уделить особое внимание диагностике газопроводов малого диаметра.
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