"Роснефть" представит современные тренды развития нефтегазового комплекса

Научный институт "Роснефти" в Уфе проведет XX юбилейную научно-техническую конференцию "Инновационные технологии в добыче углеводородов" с 22 по 24 сентября 2026 года. Соорганизатором выступает Академия наук Республики Башкортостан. Ожидается, что участие в юбилейной конференции примут более 700 ведущих представителей нефтяной отрасли и ученых из разных регионов России.
Секции конференции будут посвящены следующим актуальным темам:
- Геология нефтегазовых месторождений;
- Практическое применение и технологические инновации в гидродинамическом моделировании месторождений нефти и газа;
- Гидрогеологические работы и исследования при разработке нефтяных месторождений;
- Исследование скважин;
- Разработка нефтяных месторождений;
- Цифровизация и интеллектуальные системы в нефтегазовом комплексе: автоматизация, алгоритмы, искусственный интеллект;
- Современные технологии и практические аспекты разработки месторождений нефти и газа.
"В текущем году программа конференции существенно расширяется новыми стратегическими направлениями. В рамках отдельных специализированных секций будут представлены доклады по гидрогеологии при разработке нефтяных месторождений, а также геологии нефтегазовых месторождений. Повестка форума традиционно охватит ключевые технологические вопросы добычи нефти и газа: от процессов поиска и разведки до проектирования разработки месторождений, а также полномасштабной цифровизации нефтегазового комплекса", — прокомментировал Директор по цифровому развитию Уфимского филиала "РН-ГИР" Альфред Давлетбаев.
Участие бесплатное. Регистрация участников открыта до 5 сентября включительно на официальном сайте мероприятия.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее