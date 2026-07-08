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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Роснефть" представит современные тренды развития нефтегазового комплекса

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Научный институт "Роснефти" в Уфе проведет XX юбилейную научно-техническую конференцию "Инновационные технологии в добыче углеводородов" с 22 по 24 сентября 2026 года. Соорганизатором выступает Академия наук Республики Башкортостан. Ожидается, что участие в юбилейной конференции примут более 700 ведущих представителей нефтяной отрасли и ученых из разных регионов России.

Фото: предоставлено Уфимским филиалом ООО "РН-ГИР"

Секции конференции будут посвящены следующим актуальным темам:

  • Геология нефтегазовых месторождений;
  • Практическое применение и технологические инновации в гидродинамическом моделировании месторождений нефти и газа;
  • Гидрогеологические работы и исследования при разработке нефтяных месторождений;
  • Исследование скважин;
  • Разработка нефтяных месторождений;
  • Цифровизация и интеллектуальные системы в нефтегазовом комплексе: автоматизация, алгоритмы, искусственный интеллект;
  • Современные технологии и практические аспекты разработки месторождений нефти и газа.

"В текущем году программа конференции существенно расширяется новыми стратегическими направлениями. В рамках отдельных специализированных секций будут представлены доклады по гидрогеологии при разработке нефтяных месторождений, а также геологии нефтегазовых месторождений. Повестка форума традиционно охватит ключевые технологические вопросы добычи нефти и газа: от процессов поиска и разведки до проектирования разработки месторождений, а также полномасштабной цифровизации нефтегазового комплекса", — прокомментировал Директор по цифровому развитию Уфимского филиала "РН-ГИР" Альфред Давлетбаев.

Участие бесплатное. Регистрация участников открыта до 5 сентября включительно на официальном сайте мероприятия.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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