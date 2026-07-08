"Роснефть" представит современные тренды развития нефтегазового комплекса

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Научный институт "Роснефти" в Уфе проведет XX юбилейную научно-техническую конференцию "Инновационные технологии в добыче углеводородов" с 22 по 24 сентября 2026 года. Соорганизатором выступает Академия наук Республики Башкортостан. Ожидается, что участие в юбилейной конференции примут более 700 ведущих представителей нефтяной отрасли и ученых из разных регионов России.

Фото: предоставлено Уфимским филиалом ООО "РН-ГИР"