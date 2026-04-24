В Новосемейкино перезахоронили красноармейца, пропавшего без вести в 1941 году Самарская область написала "Диктант Победы" в восьмой раз Всевидящее око: ИИ начал следить за порядком в Самаре и Тольятти Самарскую молодежь приглашают посоревноваться за звание лучших пилотов БПЛА Жители Самарской области помогают приближать Победу

Нефтепереработчики Сызрани писали "Диктант Победы" вместе со всей страной

СЫЗРАНЬ. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сотрудники Сызранского НПЗ (входит в ПАО "НК "Роснефть") поддержали Международную историческую акцию "Диктант Победы". В очном формате акция организуется на предприятии уже в третий раз.

История предприятия неразрывно связана с Великой Отечественной войной. Рожденный в военные годы завод, обеспечивал бесперебойные поставки топлива на фронт. В 1942 году коллективу Сызранского НПЗ за самоотверженный труд и вклад в победу в Сталинградской битве было вручено Красное Знамя Куйбышевского обкома ВКП (б) и исполкома Облсовета.

Как и к любой акции нефтепереработчики подошли со всей ответственностью к написанию диктанта, ведь они пришли отдать дань уважения бессмертному подвигу советского народа.

Зная, что в этом году главная тема 130-летие со дня рождения выдающегося советского полководца Георгия Константиновича Жукова, многие прочитали дополнительную информацию о маршале Советского Союза, а также заранее прошли пробные тестовые вопросы на сайте акции, чтобы подтянуть "слабые" места.

Предприятия "Роснефти" ежегодно организуют и активно участвуют в патриотических мероприятиях, которые способствуют укреплению исторической памяти, воспитанию гражданской ответственности и сохранению культурного наследия.

Сызранский НПЗ организует патриотические уроки к историческим датам и государственным праздникам для сотрудников предприятия и учащихся городских школ. Ежегодно для школьников в заводском музее проходят выставки, посвященные событиям ВОВ и вкладу сызранцев в Великую Победу.

Так, в преддверии Дня Победы, заводчане провели патриотический урок для старшеклассников на тему "Знаменосцы Победы". Это уже второй урок истории, организованный предприятием в этом году. А практике "исторического просвещения" на Сызранском НПЗ уже три года.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

