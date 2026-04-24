Нефтепереработчики Сызрани писали "Диктант Победы" вместе со всей страной

Сотрудники Сызранского НПЗ (входит в ПАО "НК "Роснефть") поддержали Международную историческую акцию "Диктант Победы". В очном формате акция организуется на предприятии уже в третий раз.
История предприятия неразрывно связана с Великой Отечественной войной. Рожденный в военные годы завод, обеспечивал бесперебойные поставки топлива на фронт. В 1942 году коллективу Сызранского НПЗ за самоотверженный труд и вклад в победу в Сталинградской битве было вручено Красное Знамя Куйбышевского обкома ВКП (б) и исполкома Облсовета.
Как и к любой акции нефтепереработчики подошли со всей ответственностью к написанию диктанта, ведь они пришли отдать дань уважения бессмертному подвигу советского народа.
Зная, что в этом году главная тема 130-летие со дня рождения выдающегося советского полководца Георгия Константиновича Жукова, многие прочитали дополнительную информацию о маршале Советского Союза, а также заранее прошли пробные тестовые вопросы на сайте акции, чтобы подтянуть "слабые" места.
Предприятия "Роснефти" ежегодно организуют и активно участвуют в патриотических мероприятиях, которые способствуют укреплению исторической памяти, воспитанию гражданской ответственности и сохранению культурного наследия.
Сызранский НПЗ организует патриотические уроки к историческим датам и государственным праздникам для сотрудников предприятия и учащихся городских школ. Ежегодно для школьников в заводском музее проходят выставки, посвященные событиям ВОВ и вкладу сызранцев в Великую Победу.
Так, в преддверии Дня Победы, заводчане провели патриотический урок для старшеклассников на тему "Знаменосцы Победы". Это уже второй урок истории, организованный предприятием в этом году. А практике "исторического просвещения" на Сызранском НПЗ уже три года.
