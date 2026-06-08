Самарская область присоединилась к федеральному историко-культурному проекту "Императорский маршрут"

В понедельник, 8 июня, Правительство Самарской области, Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и Министерство экономического развития РФ заключили соглашение о присоединении региона к федеральному историко-культурному туристическому проекту "Императорский маршрут".

В церемонии подписания приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Председатель Наблюдательного совета Фонда, создатель и куратор федерального проекта Анна Громова.

"В Самарской области есть все необходимое для развития проекта "Императорский маршрут". Тематика маршрута охватывает весь период правления Императорского Дома Романовых, начиная от Императора Петра Первого. Самару посещали многие представители Императорской фамилии: Великие Князья, Цесаревичи и Государи. Важно, что в Самаре очень бережно относятся к историческому наследию. Это отражается в возрождении архитектурного наследия, создании памятных мест, новых монументов, как, например, памятник воинам 5-го гусарского Александрийского полка возле здания Дома офицеров. Можно сказать, что для "Императорского маршрута" в Самаре все готово: нужно пригласить туроператора и придать импульс проекту", — подчеркнула Анна Громова.

Предметом соглашения является продвижение проекта, включающего маршрут, связанный с памятью императорской семьи, а также маршруты пребывания и посещения, путешествий и паломничеств представителей Императорского Дома Романовых.

"Императорский маршрут" — это не только и не столько про туризм, это про сохранение памяти о тех замечательных, фундаментальных традициях, которые были при Романовых, а сейчас стали нашей культурой. Мы должны их всячески беречь и пропагандировать", — сказал глава региона, подчеркнув, что традиции милосердия и заботы в Самарской области из века в век были одними из первых.

Самарская область стала 33 регионом России, где при поддержке Минэкономразвития России, будет реализовываться уникальный федеральный проект "Императорский маршрут". Губернатор отметил: Самара по красоте, по природе, по истории — один из первых регионов, куда нужно приглашать жителей и гостей страны.

С приветственным словом в онлайн-формате к присутствующим обратился заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Для Министерства экономического развития РФ этот проект не просто туристический маршрут, а системная работа по сохранению историко-культурного наследия и созданию качественного туристического продукта. На сегодняшний день "Императорский маршрут" объединяет 32 региона, и я искренне рад, что 33 участником становится Самарская область — регион с историей, которая связана с династией Романовых, традициями и замечательным туристским потенциалом, — подчеркнул он. — Данное соглашение не просто формальность, а реальный старт совместной работы, результат которой мы увидим в росте туристического потока, в новых экскурсионных программах".

Дмитрий Вахруков также заверил, что Минэкономразвития России готово оказывать Самарской области полное сопровождение: от методологии до интеграции региональных объектов маршрута в федеральные программы поддержки туризма.

В ходе мероприятия Вячеслав Федорищев поделился планами. "Многое нами задумано, — сказал он. — Одна из инициатив — восстановление памятника императору Александру II. Такое решение приняли вместе с Павлом Морозовым — генеральным директором "Акрон Холдинг". В своей работе будем применять подход Фонда к делу — по-настоящему бережный".

На двусторонней встрече Вячеслав Федорищев и Анна Громова обсудили перспективы развития маршрута в регионе, историко-культурное наследие Самарской области, а также итоги посещения объектов "Императорского маршрута", состоявшегося накануне, 7 июня.

Самарская область располагает богатейшим историко-культурным наследием, связанным с 300-летним периодом правления Императорского Дома Романовых. В архивах и музеях хранится немало свидетельств об Августейших посещениях Самарской губернии представителями правящей Династии, об их роли в становлении и развитии территории, их вкладе в благотворительность, образование и культуру, в укрепление роли Самары как важного торгово-промышленного центра. Символично, что небесным покровителем Самары считается святитель Алексий — митрополит Московский, особо почитаемый Императорским Домом Романовых.

Проект способствует сохранению российского исторического наследия, приобщению к нему жителей России, в том числе подрастающего поколения, способствует развитию традиций благотворительности и милосердия.

В рамках мероприятия губернатор посетил передвижную стендовую выставку "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне", подготовленную специалистами Фонда в сотрудничестве с Институтом всеобщей истории Российской академии наук к 110-летию начала Великой войны (1914-1918). Практически все представители Императорского Дома Романовых в военное время оказывали конкретную целевую помощь фронту и пострадавшему от войны населению. Эта деятельность выражалась в значительных пожертвованиях, в организации складов, госпиталей, лазаретов, санитарных поездов, в личной милосердной работе в лазаретах и госпиталях, в руководстве специальными Комитетами и ведомствами для обеспечения помощи раненым и больным воинам, членам их семей.