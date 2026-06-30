Вячеслав Федорищев на оперативном совещании обсудил системные меры поддержки людей с инвалидностью

Во вторник, 30 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве Самарской области. В первой части обсуждались вопросы приоритетных направлений работы Уполномоченного по защите прав людей с инвалидностью в Самарской области. Напомним, что им назначена Екатерина Куприянова — руководитель регионального отделения Всероссийского сообщества инвалидов "Опора".

Губернатор подчеркнул, что вопросы поддержки людей с инвалидностью выходят за рамки социальной политики и являются важным показателем качества работы всей системы власти: "Вопросы поддержки людей с инвалидностью — это не только зона социальной политики. Это показатель того, насколько вся система власти умеет видеть конкретного человека и устранять барьеры, с которыми он сталкивается ежедневно: в подъезде, поликлинике, транспорте, при трудоустройстве, при получении положенных мер поддержки".

В связи с этим глава региона акцентировал необходимость поиска системных проблем и их совместного решения с министерствами и муниципалитетами. "Нам важно с самого начала выстроить эту работу не формально, а как механизм выявления системных проблем и их решения совместно с министерствами и муниципалитетами", — сказал Вячеслав Федорищев.

Уполномоченный по защите прав людей с инвалидностью в Самарской области Екатерина Куприянова отметила: "Главная задача — это не только реагирование на отдельные обращения граждан, но и выявление системных барьеров, с которыми люди с инвалидностью сталкиваются в повседневной жизни".

В числе ключевых направлений, влияющих на качество жизни людей с инвалидностью, она выделила: доступную среду, трудоустройство, доступность специализированных парковочных мест, медицинскую помощь, реабилитацию и лекарственное обеспечение.

Екатерина Куприянова также доложила о проведенных выездных мероприятиях по обращениям граждан. Среди которых — невозможность использования пандуса ветераном СВО в Нефтегорском районе.

"По итогам встречи обсудили проведенную внутриквартирную и придомовую адаптацию, в том числе проработана система взаимодействия с ветераном СВО по помощи в передвижении и спуску с 4 этажа волонтерами, с перспективой реабилитации ветерана и обучения пользования протезом нижней конечности", — прокомментировала Уполномоченный по защите прав людей с инвалидностью в Самарской области.

Кроме того, поступило три обращения из Тольятти по вопросам доступной среды, обращение из Сызрани студента с инвалидностью I группы по фактам отказа в трудоустройстве, а также два обращения по лекарственному обеспечению.

Губернатор отдельно обратил внимание на проблему специализированных парковочных мест для людей с инвалидностью. "Для многих это не просто вопрос удобства. Если специализированное место у поликлиники, МФЦ или социального учреждения занято автомобилем, который не имеет права там находиться, человек с инвалидностью фактически лишается возможности нормально воспользоваться услугой", — отметил Вячеслав Федорищев.

По итогам первого вопроса губернатор поручил Министерству социально-демографической и семейной политики совместно с Министерством транспорта и автомобильных дорог, Уполномоченным по защите прав людей с инвалидностью и заинтересованными органами местного самоуправления провести до 1 августа комплексный анализ реализации мероприятий госпрограммы "Доступная среда" на территории Самарской области, определить проблемные зоны и предложить дополнительные меры по устранению барьеров для людей с инвалидностью, представить предложения по механизму индивидуального сопровождения граждан, включая подбор вакансий, взаимодействие с работодателями, адаптацию рабочего места и сопровождение на начальном этапе работы.

Кроме того, поручено запустить механизм общественных представителей аппарата Уполномоченного в муниципалитетах, что позволит быстрее получать информацию с мест, оперативно разбирать обращения граждан и выявлять системные проблемы. А также до 10 июля определить ответственных должностных лиц для дальнейшего взаимодействия с Уполномоченными в городах и районах Самарской области.

"Предложения по дополнительным мерам устранения барьеров для людей с инвалидностью прошу принять до 1 августа. Органов исполнительной власти Самарской области и главам муниципальных образований прошу определить ответственных должностных лиц для оперативного взаимодействия с уполномоченными", — заявил губернатор.