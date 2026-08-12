Губернатор провел встречу с участниками областного военно-патриотического лагеря "Сердце Волжанина"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Молодежный центр "Лесная сказка" на территории Кинельского района и провел встречу с участниками областного военно-патриотического лагеря "Сердце Волжанина".

В молодежном центре "Лесная сказка" на территории Кинельского района ежегодно проходят тематические смены для детей из всех муниципалитетов Самарской области. Общее в них - воспитание патриотизма. Глава региона принял участие в закрытии смены "Защитники".

175 воспитанников продемонстрировали Вячеславу Федорищеву свои умения и навыки, полученные за время работы с инструкторами - ветеранами специальной военной операции.

Губернатор вместе с Героями России Максимом Девятовым и Андреем Ереминым, председателем Совета регионального отделения "Движения Первых" Кристиной Гнатюк, депутатом Самарской губернской думы Александром Живайкиным осмотрели тематические площадки - тактики, огневой подготовки, тактической медицины, оценили прохождение полосы препятствий, навыки управления БПЛА, познакомились с площадкой поисковой работы.

Завершилась встреча диалогом участников тематической смены с главой региона. Воспитанники военно-патриотических объединений, поисковых отрядов, активисты "Движения Первых" задавали Вячеславу Федорищеву самые разные вопросы - от его школьных оценок до стратегии развития Самарской области.

"Здесь настоящие патриоты, ребята, которые прошли боевые действия, которые прошли очень многое, вместе с вами в одном строю инструктируют, показывают, какие есть методы современного тактического боя, тактической медицины. А главное - отношение к жизни, к нашей стране, к тем событиям, которые происходят. Я уверен, что у вас здесь в течение смены получилось пообщаться с ребятами-инструкторами, с нашими Героями, которые сюда приезжали. У вас есть возможность сплотиться друг с другом, потому что здесь, в такой подготовке, в таком интенсиве должна рождаться дружба, которая потом с вами пройдет через ваш период учебы и дальше по жизни", - сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к воспитанникам лагеря.

Подводя итоги, губернатор поблагодарил ветеранов спецоперации за вклад в патриотическое воспитание молодежи, отметил насыщенную программу тематической смены "Сердце волжанина", подчеркнул, что "Лесная сказка" - один из лучших лагерей Самарской области, потому что здесь воспитываются патриоты, а участники СВО задают правильный вектор развития личности: за их плечами - героический боевой путь и школа жизни по защите интересов страны.