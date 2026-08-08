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Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил спортсменов, ветеранов и любителей спорта с Днем физкультурника

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил спортсменов, тренеров, ветеранов физкультурного движения и любителей спорта с Днем физкультурника.

"Спорт — это неотъемлемая часть нашей жизни, залог бодрости и здоровья. Благодаря физическим упражнениям закаляется характер,  повышается выносливость, воспитываются волевые качества человека, — отметил глава региона. — Особая роль принадлежит спорту в формировании гражданско-патриотических качеств подрастающего поколения, подготовке молодежи к защите Отечества. Не случайно среди участников специальной военной операции много спортсменов, людей целеустремленных, мотивированных, всесторонне подготовленных к сверхнагрузкам. Именно поэтому укрепление спортивной базы, развитие физкультурного движения, реализация региональной программы "Мастер спорта", комплекса ГТО в числе наших приоритетов".

Вячеслав Федорищев уточнил, что президентом России Владимиром Путиным поставлена задача —  к 2030 г. довести численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 70% от общего количества. В Самарской области прилагают максимум усилий, чтобы добиться этого показателя. При этом уровень удовлетворенности граждан условиями для его достижения составил по итогам 2025 г. 61,4%, что превышает утвержденное плановое значение.

"Самарская область — регион, прославляющий нашу Родину высокими достижениями в спорте, что мы с успехом продемонстрировали, проведя в прошлом году XIII международный форум "Россия — спортивная держава".  В этом году у нас проводится Спартакиада народов России по трем дисциплинам — гандболу,  парусному спорту и пляжному волейболу. Уверен, что вместе мы сохраним и упрочим статус одного из важнейших спортивных центров страны, — подчеркнул губернатор. — Дорогие друзья! От всей души желаю вам олимпийского здоровья, отличного самочувствия при любой погоде, оптимизма и благополучия! Ведь все это дарит нам спорт и активный образ жизни!"

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Последние комментарии

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мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

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Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

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А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

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