Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил спортсменов, ветеранов и любителей спорта с Днем физкультурника

В субботу, 8 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил спортсменов, тренеров, ветеранов физкультурного движения и любителей спорта с Днем физкультурника.

"Спорт — это неотъемлемая часть нашей жизни, залог бодрости и здоровья. Благодаря физическим упражнениям закаляется характер, повышается выносливость, воспитываются волевые качества человека, — отметил глава региона. — Особая роль принадлежит спорту в формировании гражданско-патриотических качеств подрастающего поколения, подготовке молодежи к защите Отечества. Не случайно среди участников специальной военной операции много спортсменов, людей целеустремленных, мотивированных, всесторонне подготовленных к сверхнагрузкам. Именно поэтому укрепление спортивной базы, развитие физкультурного движения, реализация региональной программы "Мастер спорта", комплекса ГТО в числе наших приоритетов".

Вячеслав Федорищев уточнил, что президентом России Владимиром Путиным поставлена задача — к 2030 г. довести численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 70% от общего количества. В Самарской области прилагают максимум усилий, чтобы добиться этого показателя. При этом уровень удовлетворенности граждан условиями для его достижения составил по итогам 2025 г. 61,4%, что превышает утвержденное плановое значение.

"Самарская область — регион, прославляющий нашу Родину высокими достижениями в спорте, что мы с успехом продемонстрировали, проведя в прошлом году XIII международный форум "Россия — спортивная держава". В этом году у нас проводится Спартакиада народов России по трем дисциплинам — гандболу, парусному спорту и пляжному волейболу. Уверен, что вместе мы сохраним и упрочим статус одного из важнейших спортивных центров страны, — подчеркнул губернатор. — Дорогие друзья! От всей души желаю вам олимпийского здоровья, отличного самочувствия при любой погоде, оптимизма и благополучия! Ведь все это дарит нам спорт и активный образ жизни!"