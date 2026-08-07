"Авито Услуги": колебания на рынке недвижимости привели к структурным изменениям спроса на ремонтные работы

Об этом в преддверии Дня строителя рассказала руководитель бизнес-направления "Ремонт и строительство" на "Авито Услугах" Светлана Филимонова.

Специалист утверждает: если, например, покупатели временно откладывают покупку нового жилья, то они уходят в модернизацию старой недвижимости. Если собственник хочет выгодно сдать квартиру на долгосрочный период, он обращается к мастерам по ремонту: обновляет сантехнику, красит стены, переклеивает обои, в целом занимается мелкими починками, чтобы сдать жилье по выгодной цене и максимально подготовить его к проживанию арендатора.

Выводы Светланы Филимоновой подтверждаются статистикой. По данным "Авито Услуг", летом 2026 года спрос на ремонтно-отделочные работы в Самарской области вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидируют в Приволжском федеральном округе по доле пользовательского интереса от общей доли спроса в этой сфере услуг точечные работы. Больше всего самарцы интересовались установкой межкомнатных дверей. Спрос на эту услугу удвоился по сравнению с прошлым годом. Второй по популярности услугой стала штукатурка стен. Спрос вырос на 10%. Также в списке лидеров укладка плитки на пол и на стены — рост на 43% и 31% соответственно.

Светлана Филимонова также обращает внимание на изменение потребительской парадигмы: теперь заказчик ремонта выбирает не просто мастера, а надежного партнера.

Особенно переход от "сделаю сам" к "делегирую другому" заметен среди зумеров, то есть наиболее молодого экономически активного поколения россиян. Они готовы больше других платить за делегирование ремонтно-строительных работ: в среднем 20 500 руб. за 1 кв. м. Для сравнения: у россиян в возрасте от 55 лет эта сумма составляет 12 700 руб.

Чтобы упростить поиск профессиональных исполнителей ремонтных работ, "Авито Услуги" решили оцифровать сарафанное радио. "Сейчас тестируем механику "Соседи рекомендуют". По сути, это гиперлокальные рекомендации внутри поиска, построенные на основе анонимизированных геоданных", — пояснила специалист.

При этом и самим исполнителям для успешной конкуренции "Авито Услуги" рекомендуют чаще быть онлайн и оперативно отвечать на запросы. Большое значение имеет прозрачность цен, так как людям нужна предсказуемость условий на всех этапах ремонта. Также важна работа с жалобами и претензиями заказчиков.

Что касается будущего отрасли, то Светлана Филимонова констатирует: онлайн-площадки будут постепенно переходить от роли посредника между заказчиком и исполнителем к роли полноценного участника сделки. "Глубокая интеграция в сделку позволит сформировать новый уровень репутации, когда отзывы подкреплены финансовым фактом выполненных работ", — уверена руководитель бизнес-направления "Ремонт и строительство" "Авито Услуг".

Популярность загородного жилья будет расти, так же как и спрос на его строительство и обслуживание. "Еще один тренд — развитие экосистем вокруг жилья. Онлайн-платформы смогут закрывать все сценарии владения жильем под ключ: от покупки и ремонта до сдачи в аренду или продажи", — резюмировала Светлана Филимонова.