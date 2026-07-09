В Самаре подвели итоги общественных обсуждений по обновленному проекту застройки 125-го квартала. Он расположен в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова и Буянова.

Через суды к многоэтажкам

Застройщиком является ООО СЗ ИК "Новый город". В 2016 году компания получила площадку по договору о развитии застроенной территории (РЗТ). Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек. Уже на освобожденной площадке застройщик вправе возвести новые дома, согласовав предварительно проект с городскими властями.

На тот момент площадка находилась в зоне Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5-16 этажей). Потом она попала в границы исторического поселения — квартал перевели в зону Ц-1 (многофункциональная зона в границах исторического поселения), и строить дома выше 17 метров (около пяти этажей) там запретили. Однако при получении условно разрешенного вида использования земельного участка можно добиться увеличения высотности до 34,3 метра (9-10 этажей).

Попытка получить это отклонение и многочисленные суды с мэрией застопорили застройку площадки. В июне "Новый город" предпринял еще одну попытку согласовать проект через общественные обсуждения.

Что построят

Компания вновь попросила согласовать условно разрешенный вид использования земельных участков: "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)". Судя по схеме, домов будет 9. Высота каждого — 10 этажей.

Схема: ООО СЗ ИК "Новый город" / мэрия Самары

Синим обозначены существующие здания, в том числе 20-этажный ЖК "Ильинская плаза" (улица Буянова. 120) и объект культурного наследия "Городской ломбард" (улица Арцыбушевская, 143-145). Бордовым — новая застройка. Очередность указана на схеме.

Схема: ООО СЗ ИК "Новый город" / мэрия Самары

ЖК получит название "Новый город". Согласно подсчетам застройщика, там будут проживать 1345 человек.

Фото: ООО СЗ ИК "Новый город" / мэрия Самары

В домах будет 770 квартир общей площадью 53806 кв. метров. На каждую будет приходиться одно парковочное место. Еще 23 машиноместа будут отведены для коммерции, которая разместится на первом этаже со стороны улицы Арцыбушевской. Паркинг расположится по периметру ЖК и внутри дворов (на схеме обозначено фиолетовой полосой).

В квартале планируется строительство двухэтажного детского сада на 83 места (ярко-голубой объект на схеме). Он будет расположен на улице Буянова, рядом с ЖК "Ильинская плаза".

Фото: ООО СЗ ИК "Новый город" / мэрия Самары

Во дворах застройщик обещает оборудовать детские и спортивные площадки, места для отдыха. Площадь озеленения составит 1932 кв. метра.

"Высотный жилой комплекс — очень хорошее решение"

Итоги общественных обсуждений выглядят необычно. Поступило более сотни положительных отзывов с пестрящими разнообразием формулировками: от "Крутая идея" до "Застройка новыми высотными застройками позволяет облагородить вид города". Но большинство департамент градостроительства рекомендовал не учитывать, так как поступили они от тех, кто на территории города не зарегистрирован.

Впрочем, отзывы нескольких участников всё же пошли в зачет. Почитайте примеры:

"Конечно, надо избавляться от пустырей за заборами, постройте там многоэтажные дома с подземным паркингом и с 2-3 нижними этажами для бизнеса с хорошей архитектурой и продуманной инфраструктурой! Надеюсь это улучшит лицо нашего города и даст новые рабочие места для жителей!".

"Старые дома надо убирать и застраивать приличными многоэтажными домами. Территорию благоустраивать. Обеспечить необходимое количество парковочных мест для автомобилей и безопасные зоны для детских площадок. Озеленение не обязательно, достаточно чистые дворы и декоративные газоны".

Противников проекта оказалось немного, да и отзывы большинства из них выглядели одинаково — вот так:

"Я против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под многоэтажную жилую застройку высотой выше 9 этажей. Считаю, что строительство высотного дома приведет к чрезмерной нагрузке на существующую транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру района. Увеличится количество автомобилей, ухудшится ситуация с парковками и дорожным движением. Кроме того, высотная застройка приведет к увеличению плотности населения без соответствующего развития объектов социальной инфраструктуры. Прошу не допускать строительство жилого дома выше 9 этажей и сохранить комфортные условия проживания для жителей района".

И всё же депстрой рекомендовал учесть их, так как в сообщении содержатся конкретные замечания. Так или иначе, итоговое мнение останется за министерством градостроительной политики Самарской области.