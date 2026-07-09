16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Иногородние — за высотки: как прошли обсуждения многоэтажной застройки в центре Самары "Глобал Вижн" ввел в эксплуатацию первый дом нового квартала Кто заплатит за банкротство ООО "Альянс"? Шестой кассационный суд рассмотрит дело о комплексной застройке Сухой Самарки ПГУТИ требует с подрядчика 188 млн руб. за непостроенный бассейн

Строительство Строительство и недвижимость

Иногородние — за высотки: как прошли обсуждения многоэтажной застройки в центре Самары

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре подвели итоги общественных обсуждений по обновленному проекту застройки 125-го квартала. Он расположен в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова и Буянова.

Через суды к многоэтажкам

Застройщиком является ООО СЗ ИК "Новый город". В 2016 году компания получила площадку по договору о развитии застроенной территории (РЗТ). Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек. Уже на освобожденной площадке застройщик вправе возвести новые дома, согласовав предварительно проект с городскими властями.

На тот момент площадка находилась в зоне Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5-16 этажей). Потом она попала в границы исторического поселения — квартал перевели в зону Ц-1 (многофункциональная зона в границах исторического поселения), и строить дома выше 17 метров (около пяти этажей) там запретили. Однако при получении условно разрешенного вида использования земельного участка можно добиться увеличения высотности до 34,3 метра (9-10 этажей).

Попытка получить это отклонение и многочисленные суды с мэрией застопорили застройку площадки. В июне "Новый город" предпринял еще одну попытку согласовать проект через общественные обсуждения.

Был у "Нового города" и корпоративный спор. Бенефициар ТРК "Вива Лэнд" Владимир Кузьмин, которому принадлежат 75% компании, требовал исключить из состава участников общества Разет Орцаеву с долей 25%.

Что построят

Компания вновь попросила согласовать условно разрешенный вид использования земельных участков: "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)". Судя по схеме, домов будет 9. Высота каждого — 10 этажей.

Схема: ООО СЗ ИК "Новый город" / мэрия Самары

Синим обозначены существующие здания, в том числе 20-этажный ЖК "Ильинская плаза" (улица Буянова. 120) и объект культурного наследия "Городской ломбард" (улица Арцыбушевская, 143-145). Бордовым — новая застройка. Очередность указана на схеме. 

Схема: ООО СЗ ИК "Новый город" / мэрия Самары

ЖК получит название "Новый город". Согласно подсчетам застройщика, там будут проживать 1345 человек.

Фото: ООО СЗ ИК "Новый город" / мэрия Самары

В домах будет 770 квартир общей площадью 53806 кв. метров. На каждую будет приходиться одно парковочное место. Еще 23 машиноместа будут отведены для коммерции, которая разместится на первом этаже со стороны улицы Арцыбушевской. Паркинг расположится по периметру ЖК и внутри дворов (на схеме обозначено фиолетовой полосой).

В квартале планируется строительство двухэтажного детского сада на 83 места (ярко-голубой объект на схеме). Он будет расположен на улице Буянова, рядом с ЖК "Ильинская плаза".

Фото: ООО СЗ ИК "Новый город" / мэрия Самары

Во дворах застройщик обещает оборудовать детские и спортивные площадки, места для отдыха. Площадь озеленения составит 1932 кв. метра.

"Высотный жилой комплекс — очень хорошее решение"

Итоги общественных обсуждений выглядят необычно. Поступило более сотни положительных отзывов с пестрящими разнообразием формулировками: от "Крутая идея" до "Застройка новыми высотными застройками позволяет облагородить вид города". Но большинство департамент градостроительства рекомендовал не учитывать, так как поступили они от тех, кто на территории города не зарегистрирован.
Впрочем, отзывы нескольких участников всё же пошли в зачет. Почитайте примеры:

"Конечно, надо избавляться от пустырей за заборами, постройте там многоэтажные дома с подземным паркингом и с 2-3 нижними этажами для бизнеса с хорошей архитектурой и продуманной инфраструктурой! Надеюсь это улучшит лицо нашего города и даст новые рабочие места для жителей!".

"Старые дома надо убирать и застраивать приличными многоэтажными домами. Территорию благоустраивать. Обеспечить необходимое количество парковочных мест для автомобилей и безопасные зоны для детских площадок. Озеленение не обязательно, достаточно чистые дворы и декоративные газоны".

Противников проекта оказалось немного, да и отзывы большинства из них выглядели одинаково — вот так:

"Я против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под многоэтажную жилую застройку высотой выше 9 этажей. Считаю, что строительство высотного дома приведет к чрезмерной нагрузке на существующую транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру района. Увеличится количество автомобилей, ухудшится ситуация с парковками и дорожным движением. Кроме того, высотная застройка приведет к увеличению плотности населения без соответствующего развития объектов социальной инфраструктуры. Прошу не допускать строительство жилого дома выше 9 этажей и сохранить комфортные условия проживания для жителей района".

И всё же депстрой рекомендовал учесть их, так как в сообщении содержатся конкретные замечания. Так или иначе, итоговое мнение останется за министерством градостроительной политики Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2