Стала известна причины выбора Красной Глинки под КРТ

Комплексное развитие территорий в Самаре: где и когда стартуют новые стройки Программа комплексного развития территорий (КРТ) открывает возможности для реновации существующих кварталов и микрорайонов Самары. Однако ее реализация продвигается весьма сдержанными темпами. Почему застройщиков и жителей пугает КРТ? Как найти баланс между интересами всех сторон процесса? На каких площадках скоро стартуют стройки? Об этом Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Реализация КРТ планируется в границах улицы Батайской, Крайнего проезда и внутриквартальных проездов 2-го и 3-го кварталов. На данный момент разработана только концепция — посмотрите эскизы.

"Изначально это была инициатива предприятия, которое фактически является градообразующим для поселка Красная Глинка. У них есть потребность закрепить работников на этой территории за счет строительства нового жилья и развития инфраструктуры. Да и для командировочных там практически нет ни гостиниц, ни арендных квартир", — объяснила Екатерина Семенова.

По ее словам, концепция предусматривает строительство не только достаточного количества жилья, но и коммерческой недвижимости (общепита, гостиниц и т. п.). Спрос на нее будет в том числе благодаря соседству с горнолыжным комплексом и прекрасным видам из поселка на Волгу и горы:

"Плюсом этой площадки также является то, что нет необходимости расселять жителей с этой конкретной территории. Есть в квартале стартовое пятно, где можно сразу построить дом. И если жители пожелают, им предоставят квартиры там. Если не захотят, смогут выбрать другие районы или же получить денежную компенсацию".

Главный архитектор области отметила, что в процессе разработки проекта концепция может быть скорректирована, а реализация КРТ может составить около 10 лет.