Стала известна причины выбора Красной Глинки под КРТ

В Самаре продолжаются переговоры с жителями домов, которые попали в зону планируемого комплексного развития территорий (КРТ) на Красной Глинке. О причинах выбора этой площадки Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.
Реализация КРТ планируется в границах улицы Батайской, Крайнего проезда и внутриквартальных проездов 2-го и 3-го кварталов. На данный момент разработана только концепция — посмотрите эскизы.
"Изначально это была инициатива предприятия, которое фактически является градообразующим для поселка Красная Глинка. У них есть потребность закрепить работников на этой территории за счет строительства нового жилья и развития инфраструктуры. Да и для командировочных там практически нет ни гостиниц, ни арендных квартир", — объяснила Екатерина Семенова.
По ее словам, концепция предусматривает строительство не только достаточного количества жилья, но и коммерческой недвижимости (общепита, гостиниц и т. п.). Спрос на нее будет в том числе благодаря соседству с горнолыжным комплексом и прекрасным видам из поселка на Волгу и горы:
"Плюсом этой площадки также является то, что нет необходимости расселять жителей с этой конкретной территории. Есть в квартале стартовое пятно, где можно сразу построить дом. И если жители пожелают, им предоставят квартиры там. Если не захотят, смогут выбрать другие районы или же получить денежную компенсацию".
Главный архитектор области отметила, что в процессе разработки проекта концепция может быть скорректирована, а реализация КРТ может составить около 10 лет.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет