Стала известна причины выбора Красной Глинки под КРТ

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре продолжаются переговоры с жителями домов, которые попали в зону планируемого комплексного развития территорий (КРТ) на Красной Глинке. О причинах выбора этой площадки Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Программа комплексного развития территорий (КРТ) открывает возможности для реновации существующих кварталов и микрорайонов Самары. Однако ее реализация продвигается весьма сдержанными темпами. Почему застройщиков и жителей пугает КРТ? Как найти баланс между интересами всех сторон процесса? На каких площадках скоро стартуют стройки? Об этом Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Реализация КРТ планируется в границах улицы Батайской, Крайнего проезда и внутриквартальных проездов 2-го и 3-го кварталов. На данный момент разработана только концепция — посмотрите эскизы.

"Изначально это была инициатива предприятия, которое фактически является градообразующим для поселка Красная Глинка. У них есть потребность закрепить работников на этой территории за счет строительства нового жилья и развития инфраструктуры. Да и для командировочных там практически нет ни гостиниц, ни арендных квартир", — объяснила Екатерина Семенова.

По ее словам, концепция предусматривает строительство не только достаточного количества жилья, но и коммерческой недвижимости (общепита, гостиниц и т. п.). Спрос на нее будет в том числе благодаря соседству с горнолыжным комплексом и прекрасным видам из поселка на Волгу и горы:

"Плюсом этой площадки также является то, что нет необходимости расселять жителей с этой конкретной территории. Есть в квартале стартовое пятно, где можно сразу построить дом. И если жители пожелают, им предоставят квартиры там. Если не захотят, смогут выбрать другие районы или же получить денежную компенсацию".

Главный архитектор области отметила, что в процессе разработки проекта концепция может быть скорректирована, а реализация КРТ может составить около 10 лет. 

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

