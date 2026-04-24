На ул. Партизанской в Самаре построят крупный ЖК

В Самаре в границах улиц Партизанская и Песчаная (район ТЦ "Мегамебель") планируется масштабная жилая застройка. Концепция комплексного развития этой территории вынесена на рассмотрение Градостроительного совета при губернаторе, сообщает минград региона.

Проектом предусмотрена жилая застройка с подземными паркингами и активными первыми этажами. В стилобатной части разместятся коммерческие помещения. В структуру квартала интегрирован детский сад. Со стороны ул. Партизанской инвестором будет создан благоустроенный сквер.

Инвестор в сообщении не называется. Однако на прикрепленных фото и слайдах презентации фигурирует название "Мармакс". Это крупный застройщик из Рязани, который также реализует проекты в Курской области.

Отмечается, что площадка сформирована в соответствии с новой градостроительной политикой региона и территория проектируется как единая, сбалансированная городская среда с жильем, инфраструктурой и общественными пространствами.

"Концепция разработана министерством градостроительной политики совместно с инвестором, прошла комплексную проработку и доработана с учётом замечаний экспертного сообщества. После утверждения на Градостроительном совете правообладатель сможет перейти к заключению договора о КРТ и запуску реализации проекта", — пояснили в минграде.

Напомним, об интересе "Мармакса" к региону ранее сообщал врио министр строительства Самарской области Александр Фомин.