На ул. Партизанской в Самаре построят крупный ЖК

В Самаре в границах улиц Партизанская и Песчаная (район ТЦ "Мегамебель") планируется масштабная жилая застройка. Концепция комплексного развития этой территории вынесена на рассмотрение Градостроительного совета при губернаторе, сообщает минград региона.
Проектом предусмотрена жилая застройка с подземными паркингами и активными первыми этажами. В стилобатной части разместятся коммерческие помещения. В структуру квартала интегрирован детский сад. Со стороны ул. Партизанской инвестором будет создан благоустроенный сквер.
Инвестор в сообщении не называется. Однако на прикрепленных фото и слайдах презентации фигурирует название "Мармакс". Это крупный застройщик из Рязани, который также реализует проекты в Курской области.
Отмечается, что площадка сформирована в соответствии с новой градостроительной политикой региона и территория проектируется как единая, сбалансированная городская среда с жильем, инфраструктурой и общественными пространствами.
"Концепция разработана министерством градостроительной политики совместно с инвестором, прошла комплексную проработку и доработана с учётом замечаний экспертного сообщества. После утверждения на Градостроительном совете правообладатель сможет перейти к заключению договора о КРТ и запуску реализации проекта", — пояснили в минграде.
Напомним, об интересе "Мармакса" к региону ранее сообщал врио министр строительства Самарской области Александр Фомин.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет