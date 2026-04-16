Жилые башни "Баланс Тауэрс" в Самаре вошли в топ‑10 знаковых архитектурных проектов

Самарский небоскрёб Жилые башни "Баланс Тауэрс" от девелопера "Альянс-Менеджмент" включен в обзор ключевых градостроительных инициатив, формирующих новую урбанистическую среду. Отраслевой портал "Всеостройке.рф" представил топ-10 проектов, задающих новые стандарты архитектуры и качества жизни.

В рейтинг также вошли ключевые региональные проекты, такие как ЖК "Речной порт" в Тюмени от "Брусники", "Страна.Энтузиастов" в Екатеринбурге, ЖК "Минтимер" в Казани, а также высотный комплекс "Аквилон АЛЬТА" в Архангельске, который претендует на звание самого высокого здания в Арктической зоне.

Методология отбора основывалась на трех ключевых критериях: трансформация среды (создание высотных доминант и новых общественных пространств), архитектурная идентичность (дома со "своим лицом", вызывающие эмоции) и принцип "15-минутного города" с доступной инфраструктурой в шаговой доступности.

Жилые башни "Баланс Тауэрс" - это полноценный городской кластер, создающий вокруг себя новое общественное пространство. Проект, разработанный известным столичным бюро Т+Т ARCHITECTS, гармонично вписывается в исторический контекст места - территории у пересечения Московского шоссе и улицы Луначарского, где ранее проходила Линдовская железная дорога. Сегодня эта локация становится центром деловой части Самары, а Жилые башни - ее визитной карточкой.

Архитектурный облик "Баланс Тауэрс" формируют две разноуровневые башни высотой 22 и 37 этажей, объединенные общим стилобатом. 37-этажная башня достигает высоты почти 130 метров и станет самым высоким жилым зданием в регионе, а их "веерная" геометрия обеспечивает панорамные виды на Волгу и город из каждой квартиры. Пространство стилобата спроектировано как многофункциональная среда с зонами отдыха и коммерческой инфраструктурой на первых этажах, что делает проект самодостаточным и привлекательным для бизнеса.

Общественный сквер с арт-объектом на территории жилого комплекса станет новой точкой притяжения для горожан.

При создании небоскреба использованы передовые инженерные решения, обеспечивающие надежность и долговечность, что подтверждается экспертизой Главгосэкспертизы России.

Ранее по итогам федеральной премии URBAN 2025 Жилые башни "Баланс Тауэрс" был признан лучшим жилым небоскребом России, что подтверждает его статус федерального значения и высокую оценку профессионального сообщества.