Жилые башни "Баланс Тауэрс" в Самаре вошли в топ‑10 знаковых архитектурных проектов В Сызрани собираются построить высотные жилые комплексы Проект дома "Сады Субботина" одобрен министерством градостроительной политики В центре Самары и на Безымянке построят бизнес-центры В 2026 году в Самаре планируют запустить 10 комплексных строек

Жилые башни "Баланс Тауэрс" в Самаре вошли в топ‑10 знаковых архитектурных проектов

Самарский небоскрёб Жилые башни "Баланс Тауэрс" от девелопера "Альянс-Менеджмент" включен в обзор ключевых градостроительных инициатив, формирующих новую урбанистическую среду. Отраслевой портал "Всеостройке.рф" представил топ-10 проектов, задающих новые стандарты архитектуры и качества жизни.

Фото: предоставлено ООО «Специализированный застройщик «СИГМА-СТРОЙ»

В рейтинг также вошли ключевые региональные проекты, такие как ЖК "Речной порт" в Тюмени от "Брусники", "Страна.Энтузиастов" в Екатеринбурге, ЖК "Минтимер" в Казани, а также высотный комплекс "Аквилон АЛЬТА" в Архангельске, который претендует на звание самого высокого здания в Арктической зоне.

Методология отбора основывалась на трех ключевых критериях: трансформация среды (создание высотных доминант и новых общественных пространств), архитектурная идентичность (дома со "своим лицом", вызывающие эмоции) и принцип "15-минутного города" с доступной инфраструктурой в шаговой доступности.

Жилые башни "Баланс Тауэрс" - это полноценный городской кластер, создающий вокруг себя новое общественное пространство. Проект, разработанный известным столичным бюро Т+Т ARCHITECTS, гармонично вписывается в исторический контекст места - территории у пересечения Московского шоссе и улицы Луначарского, где ранее проходила Линдовская железная дорога. Сегодня эта локация становится центром деловой части Самары, а Жилые башни - ее визитной карточкой.

Архитектурный облик "Баланс Тауэрс" формируют две разноуровневые башни высотой 22 и 37 этажей, объединенные общим стилобатом. 37-этажная башня достигает высоты почти 130 метров и станет самым высоким жилым зданием в регионе, а их "веерная" геометрия обеспечивает панорамные виды на Волгу и город из каждой квартиры. Пространство стилобата спроектировано как многофункциональная среда с зонами отдыха и коммерческой инфраструктурой на первых этажах, что делает проект самодостаточным и привлекательным для бизнеса.

Общественный сквер с арт-объектом на территории жилого комплекса станет новой точкой притяжения для горожан.

При создании небоскреба использованы передовые инженерные решения, обеспечивающие надежность и долговечность, что подтверждается экспертизой Главгосэкспертизы России.

Ранее по итогам федеральной премии URBAN 2025 Жилые башни "Баланс Тауэрс" был признан лучшим жилым небоскребом России, что подтверждает его статус федерального значения и высокую оценку профессионального сообщества.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

