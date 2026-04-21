Девелоперы из Самары обсудят стратегии устойчивого строительства в условиях турбулентного рынка

23 апреля состоится открытый онлайн-эфир, посвященный актуальным подходам к созданию экономически устойчивых девелоперских проектов в условиях растущих требований и нестабильной рыночной ситуации.

В рамках прямого эфира "Как строить прибыльно, когда требования растут, а рынок штормит" эксперты обсудят ключевые изменения на рынке жилой недвижимости и практические инструменты, позволяющие сохранять баланс между экономикой проекта, качеством продукта и доверием покупателей.

Участники встречи рассмотрят коммерческую стратегию одного из крупных региональных игроков девелопмента, а также поделятся опытом адаптации к новым условиям отрасли.

Формат мероприятия предполагает живой диалог: зрители смогут не только ознакомиться с позицией экспертов, но и задать вопросы, обсудить актуальные кейсы и профессиональные вызовы.

Спикеры:

Ирина Хиль, коммерческий директор холдинга "Глобал Вижн"

Алексей Рыбачев, директор Самарского филиала компании "ДЕВИЖН" (модератор)

Дата и время: 23 апреля, 11:00 (местное время)

Формат проведения: онлайн, платформа "Телемост"

Продолжительность: около 45 минут

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.