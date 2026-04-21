Девелоперы из Самары обсудят стратегии устойчивого строительства в условиях турбулентного рынка

23 апреля состоится открытый онлайн-эфир, посвященный актуальным подходам к созданию экономически устойчивых девелоперских проектов в условиях растущих требований и нестабильной рыночной ситуации.
В рамках прямого эфира "Как строить прибыльно, когда требования растут, а рынок штормит" эксперты обсудят ключевые изменения на рынке жилой недвижимости и практические инструменты, позволяющие сохранять баланс между экономикой проекта, качеством продукта и доверием покупателей.
Участники встречи рассмотрят коммерческую стратегию одного из крупных региональных игроков девелопмента, а также поделятся опытом адаптации к новым условиям отрасли.
Формат мероприятия предполагает живой диалог: зрители смогут не только ознакомиться с позицией экспертов, но и задать вопросы, обсудить актуальные кейсы и профессиональные вызовы.
Спикеры:
- Ирина Хиль, коммерческий директор холдинга "Глобал Вижн"
- Алексей Рыбачев, директор Самарского филиала компании "ДЕВИЖН" (модератор)
Дата и время: 23 апреля, 11:00 (местное время)
Формат проведения: онлайн, платформа "Телемост"
Продолжительность: около 45 минут
Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет