16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Строительство Строительство и недвижимость

Девелоперы из Самары обсудят стратегии устойчивого строительства в условиях турбулентного рынка

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

23 апреля состоится открытый онлайн-эфир, посвященный актуальным подходам к созданию экономически устойчивых девелоперских проектов в условиях растущих требований и нестабильной рыночной ситуации.

В рамках прямого эфира "Как строить прибыльно, когда требования растут, а рынок штормит" эксперты обсудят ключевые изменения на рынке жилой недвижимости и практические инструменты, позволяющие сохранять баланс между экономикой проекта, качеством продукта и доверием покупателей.

Участники встречи рассмотрят коммерческую стратегию одного из крупных региональных игроков девелопмента, а также поделятся опытом адаптации к новым условиям отрасли.

Формат мероприятия предполагает живой диалог: зрители смогут не только ознакомиться с позицией экспертов, но и задать вопросы, обсудить актуальные кейсы и профессиональные вызовы.

Спикеры:

  • Ирина Хиль, коммерческий директор холдинга "Глобал Вижн"
  • Алексей Рыбачев, директор Самарского филиала компании "ДЕВИЖН" (модератор)

Дата и время: 23 апреля, 11:00 (местное время)
Формат проведения: онлайн, платформа "Телемост"
Продолжительность: около 45 минут

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3