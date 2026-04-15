В центре Самары и на Безымянке построят бизнес-центры

В Самарской области формируют новую стратегию по строительству нежилых помещений, в том числе коммерческих. Об этом в интервью Волга Ньюс заявил врио министра строительства Александр Фомин.

Александр Фомин: "Новых застройщиков в Самару привлекает недооцененный потенциал" Строительный рынок Самарской области становится более конкурентным, но есть проблемы с продажами, качеством и темпами возведения жилья. Удается ли их преодолеть? Кто поборется за покупателя с местными застройщиками? Где появятся новые микрорайоны? Что будет с ценами на жилье? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

"С этого года объем ввода таких объектов включен в показатели работы губернаторов. Глава региона Вячеслав Федорищев четко указал нам, в каком направлении двигаться", - пояснил врио министра.

По его словам, в Самаре не хватает офисов, а коммерческие помещения класса А вообще отсутствуют:

"В целях решения проблемы рассматриваем несколько проектов, предусматривающих строительство среднеэтажных бизнес-центров как в историческом центре, так и за его пределами, в том числе на Безымянке".

Правда, стройка в центре города не начнется до тех пор, пока власти не утвердят соответствующие регламенты. Сроки врио министра также обозначил в интервью.