В центре Самары и на Безымянке построят бизнес-центры

В Самарской области формируют новую стратегию по строительству нежилых помещений, в том числе коммерческих. Об этом в интервью Волга Ньюс заявил врио министра строительства Александр Фомин.
"С этого года объем ввода таких объектов включен в показатели работы губернаторов. Глава региона Вячеслав Федорищев четко указал нам, в каком направлении двигаться", - пояснил врио министра.
По его словам, в Самаре не хватает офисов, а коммерческие помещения класса А вообще отсутствуют:
"В целях решения проблемы рассматриваем несколько проектов, предусматривающих строительство среднеэтажных бизнес-центров как в историческом центре, так и за его пределами, в том числе на Безымянке".
Правда, стройка в центре города не начнется до тех пор, пока власти не утвердят соответствующие регламенты. Сроки врио министра также обозначил в интервью.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет