Иван Носков призвал самарцев бережно относится к городским водоемам

В Самаре приступили к очистке восьми городских водоемов. Работы уже выполнены на озерах в скверах Солнечная Поляна, Дубовый колок и Родничок Надежды, а также на озере Леснуха, расположенном на 5-й просеке. Специалисты очищают берега и прибрежную зону воды от мусора, извлекают твердые коммунальные отходы — пластиковые бутылки, одноразовую посуду, текстильные изделия и автомобильные шины.

"В Самаре много водоемов, это настоящее природное богатство нашего округа. Важно сохранить его эстетически привлекательным и здоровым. Но одного благоустройства мало. Даже самые масштабные работы по очистке не дадут долгосрочного эффекта, если горожане не будут бережно относиться к этим территориям. Призываю самарцев проявить сознательность: не оставлять мусор на берегах после отдыха, не выбрасывать отходы в воду и ответственно относиться к природе", — сказал глава города Самары Иван Носков.

На очистку береговых полос рек и других водоемов из городского бюджета Самары в этом году выделено 22 млн рублей. Весь собранный специалистами мусор вывозится на специально оборудованные полигоны и направляется на дальнейшую переработку или захоронение. До конца лета в Самаре также очистят водоем в парке Воронежские озера, озеро Шишига, озеро на улице Солнечной и озеро в парке Дубки. Кроме того, будет проведена дополнительная очистка береговых полос рек Волги, Самары и Татьянки — это позволяет поддерживать чистоту крупных водных артерий города.

Отметим, что помогать в сохранении чистоты рек и водоемов планируют и воспитанники Самарского областного детского эколого-биологического центра. Они разработали проект "Пляжный дозор", в рамках которого предполагается создание в городе сообществ "пляжных дозорных". Дети вместе со взрослыми возьмут шефство над дикими или необорудованными пляжами, где будут помогать наводить порядок, в том числе вести просветительскую работу с теми, кто нарушает природоохранное законодательство и оставляет на территориях мусор.

"Наши юннаты решили взять шефство над неорганизованными пляжами, которые есть рядом с местом отдыха ребят. Так появилась идея создать эковолонтерское сообщество "пляжных дозорных", которые будут показывать отдыхающим на своем примере, что "чистый" отдых на пляже должен стать для всех полезной привычкой. Мы приглашаем всех ребят и их наставников, а также семейные команды присоединиться к нашей инициативе", — сказала педагог дополнительного образования Самарского областного детского эколого-биологического центра, руководитель региональной Экостанции Наталья Рогова.

Напомним, что за загрязнение берегов и водоемов предусмотрена административная ответственность. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), размер штрафов для граждан составляет от 1,5 до 3 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 до 40 тыс. рублей.