"Т Плюс" проведёт гидравлические испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти

С 18 мая по 1 июня специалисты "Т Плюс" испытают повышенным давлением холодной воды тепловые сети в Самаре и Тольятти. Гидравлические испытания — обязательный способ диагностики технического состояния коммуникаций при подготовке к очередному отопительному сезону.

На время проведения опрессовки будет приостановлено горячее водоснабжение жителей, организаций и предприятий в следующих зонах:

— с 18 по 31 мая — тепловые сети Безымянской отопительной котельной в границах улиц: Победы, Гагарина, Советской Армии, Промышленности, Красных Коммунаров, Александра Матросова, Физкультурная;

— с 19 мая по 1 июня — трубопроводы от Самарской ГРЭС в границах улиц: Буянова, Полевая, проспект Ленина, Осипенко, Волжский проспект, М.Горького, Кутякова, Куйбышева, Комсомольская, Молодогвардейская, Пионерская, Самарская, Венцека, Красноармейская, Ленинская, Рабочая, Арцыбушевская, Ульяновская;

— 18 мая — сети от котельной № 14 в границах улиц: Комзина, Комсомольское шоссе, Набережная;

— с 19 по 25 мая — магистрали от ТЭЦ ВАЗа в границах улиц: Северная, Борковская, Вокзальная, Полякова, Южное шоссе, 40 лет Победы, Маршала Жукова, Лесопарковое шоссе, Спортивная, Московский проспект, Заставная, Цеховая.

Энергетики призывают жителей соблюдать обязательные правила безопасности:

— не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки;

— не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;

— напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи трубопроводов и мест проведения ремонта коммуникаций.

Горячее водоснабжение потребителей будет восстановлено совместно с управляющими компаниями после завершения ремонтных работ.

О повреждениях нужно сообщать в "Тепловую справочную службу" (ТСС) на сайте tss.tplusgroup.ru.

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

