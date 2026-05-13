"Т Плюс" проведёт гидравлические испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти

С 18 мая по 1 июня специалисты "Т Плюс" испытают повышенным давлением холодной воды тепловые сети в Самаре и Тольятти. Гидравлические испытания — обязательный способ диагностики технического состояния коммуникаций при подготовке к очередному отопительному сезону.
На время проведения опрессовки будет приостановлено горячее водоснабжение жителей, организаций и предприятий в следующих зонах:
— с 18 по 31 мая — тепловые сети Безымянской отопительной котельной в границах улиц: Победы, Гагарина, Советской Армии, Промышленности, Красных Коммунаров, Александра Матросова, Физкультурная;
— с 19 мая по 1 июня — трубопроводы от Самарской ГРЭС в границах улиц: Буянова, Полевая, проспект Ленина, Осипенко, Волжский проспект, М.Горького, Кутякова, Куйбышева, Комсомольская, Молодогвардейская, Пионерская, Самарская, Венцека, Красноармейская, Ленинская, Рабочая, Арцыбушевская, Ульяновская;
— 18 мая — сети от котельной № 14 в границах улиц: Комзина, Комсомольское шоссе, Набережная;
— с 19 по 25 мая — магистрали от ТЭЦ ВАЗа в границах улиц: Северная, Борковская, Вокзальная, Полякова, Южное шоссе, 40 лет Победы, Маршала Жукова, Лесопарковое шоссе, Спортивная, Московский проспект, Заставная, Цеховая.
Энергетики призывают жителей соблюдать обязательные правила безопасности:
— не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки;
— не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;
— напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи трубопроводов и мест проведения ремонта коммуникаций.
Горячее водоснабжение потребителей будет восстановлено совместно с управляющими компаниями после завершения ремонтных работ.
О повреждениях нужно сообщать в "Тепловую справочную службу" (ТСС) на сайте tss.tplusgroup.ru.
