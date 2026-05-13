Жители Самарской области могут принять участие во втором этапе "Диктанта здоровья"-2026

Первый этап масштабной просветительской акции проекта "Санпросвет" прошел по всей России и вызвал рекордный отклик у населения.
С 13 по 24 апреля 2026 года в рамках реализации коммуникационной стратегии "Санпросвет" федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)" состоялся первый этап Всероссийского специального проекта "Диктант здоровья-2026" по теме гигиены рук и здоровой улыбке.
Цель мероприятия - популяризация основ санитарно-гигиенической грамотности, обучение правилам и нормам здорового образа жизни.
Общее число участников первого этапа составило 1 612 179 человек. Во всех субъектах Российской Федерации были проведены торжественные очные старты просветительской акции.
В очных стартах приняли участие дети, подростки и молодежь (школьники и студенты). С 13 по 24 апреля проверить свои знания в онлайн формате могли все желающие в возрасте от 7 лет и старше, пройдя тестирование на портале диктант-санпросвет.рф. Диктант включал 20 тематических вопросов.
По итогам участия каждый получил электронный сертификат с персональными результатами и пояснениями от экспертов по неправильным ответам на вопросы.
Россияне показали отличные результаты (76,4% ответов по всем вопросам были правильными), однако некоторые вопросы все же вызвали затруднения. В топ-3 по сложности вопросов трека "Чистые руки" вошли следующие: "Эффективнее ли антибактериальное мыло в быту в сравнении с обычным?" (37,8% респондентов ответили правильно), "Сколько микробов в среднем обитает на коже рук человека?" (48,7%), "Сколько времени нужно мыть руки мылом, чтобы удалить большинство микробов?" (65,1% верных); по направлению "Здоровые зубы" в тройку антилидеров вошли такие вопросы, как: "Почему стоматологи рекомендуют чистить зубы не менее двух минут?" (39,4% респондентов ответили правильно), "Что такое зубной налет?" (54,4%), "Почему необходимо посещать стоматолога раз в полгода, даже если ничего не болит?" (67,6% верных).
"Горячая линия" Роспотребнадзора работала на протяжении всего этапа: специалисты консультировали граждан по вопросам участия в акции.
Второй модуль "Диктанта здоровья" пройдет до 22 мая 2026 года и объединит две актуальные темы: "Движение - жизнь" и "Питаемся правильно". Принять участие можно на портале диктант-санпросвет.рф.
Все материалы разработаны экспертами Роспотребнадзора и соответствуют принципам доказательной медицины.
Акцию поддержали Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Минспорта России, Минтранс России, МЧС России, Росмолодежь.
Партнеры проекта - Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия "Сибирское соглашение", Национальный союз "Здоровье наших детей", ВОД "Волонтеры-медики", "Движение первых", сеть "Вкусно - и точка".
Пройти "Диктант здоровья" можно в онлайн-формате на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф.
Теперь Диктант можно проходить через бота прямо в мессенджере.
Для прохождения достаточно пройти по ссылке и написать "старт" @dictation_bot.
