Мост через р. Сок на трассе М-5 отремонтируют без полного закрытия

КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Главгосэкспертиза России одобрила проект капитального ремонта моста через р. Сок на трассе М-5 "Урал". Об этом рассказали в ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Объект представляет собой четырехполосный мост протяженностью свыше 280 м в районе с. Старосемейкино Красноярского района Самарской области.

"Проектными решениями предполагается сохранение существующих опор и их ремонт - как крайних, так и промежуточных. Кроме того, будет произведена замена пролетного строения. В целом в ходе ремонтных работ габариты моста и проезда будут доведены до нормативных значений", - рассказал главный эксперт проекта Тимофей Петренко.

Особое внимание уделено повышению безопасности движения в зимний период. Проектом предусмотрено создание автоматического противогололедного комплекса. Система позволит контролировать состояние дорожного покрытия и при необходимости автоматически наносить жидкий реагент.

Дополнительно предусмотрено устройство очистных сооружений проточного типа.

Ремонт будет выполняться без остановки движения. Две полосы моста перекрываются, а две остаются открытыми для проезда.

Заказчиком выступает ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", генпроектировщик - ООО «Оренбургдорпроект».

Анатолий Илларионов 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Над Волгой в День Победы прогремел праздничный салют

"Праздник со слезами на глазах": показываем как прошел парад Победы на 9 мая

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

