Мост через р. Сок на трассе М-5 отремонтируют без полного закрытия

Главгосэкспертиза России одобрила проект капитального ремонта моста через р. Сок на трассе М-5 "Урал". Об этом рассказали в ФАУ "Главгосэкспертиза России".
Объект представляет собой четырехполосный мост протяженностью свыше 280 м в районе с. Старосемейкино Красноярского района Самарской области.
"Проектными решениями предполагается сохранение существующих опор и их ремонт - как крайних, так и промежуточных. Кроме того, будет произведена замена пролетного строения. В целом в ходе ремонтных работ габариты моста и проезда будут доведены до нормативных значений", - рассказал главный эксперт проекта Тимофей Петренко.
Особое внимание уделено повышению безопасности движения в зимний период. Проектом предусмотрено создание автоматического противогололедного комплекса. Система позволит контролировать состояние дорожного покрытия и при необходимости автоматически наносить жидкий реагент.
Дополнительно предусмотрено устройство очистных сооружений проточного типа.
Ремонт будет выполняться без остановки движения. Две полосы моста перекрываются, а две остаются открытыми для проезда.
Заказчиком выступает ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства", генпроектировщик - ООО «Оренбургдорпроект».
