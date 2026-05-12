Родителям Самарской области компенсируют расходы на путевки в детский лагерь

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В регионе продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании, которая стартует 1 июня.

Фото: Ульяна Сидорова

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в рамках оперативного совещания в областном правительстве поручил профильным ведомствам уделить вопросу подготовки к летней оздоровительной кампании особое внимание. "В прошлом году по моему поручению на 10 тысяч было увеличено количество мест для летнего отдыха школьников. Это было решение капиталоемкое, но мы его приняли, потому что считаем, что здоровье и благополучие наших детей, развитие мероприятий по оздоровительной кампании - одна из наших основных задач. Кроме того, приняли меры по совершенствованию системы электронного бронирования путевок", - акцентировал глава региона.

С конца апреля на региональном портале "Госуслуги" доступно бронирование льготных путевок в детские лагеря.

Для родителей, чьим детям не хватило мест по льготному бронированию, предусмотрена мера поддержки в виде компенсации за самостоятельно приобретенную путевку. Компенсация возможна при соблюдении ряда условий.

Путевка должна быть приобретена в детский лагерь, который состоит в реестре организаций отдыха и оздоровления детей Самарской области. Данный реестр размещен на официальном сайте министерства образования Самарской области (раздел "Организация отдыха и оздоровления детей"). Путевку нужно приобрести на заезд длительностью не менее семи дней. Смена должна быть организована в период с 1 июня по 31 августа.

"В этом году по поручению губернатора мы запланировали шесть тысяч компенсаций за путевки, которые родители приобрели самостоятельно. Поэтому они могут купить путевку и подать заявление на компенсацию на региональном портале Госуслуг. Разница будет лишь в том, что родители сначала оплатят полную сумму путевки, а уже потом получат компенсацию", - ранее отмечал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

За компенсацией можно обратиться также в Главное управление социальной защиты населения по месту жительства. Заявление необходимо подать в течение 1 месяца со дня оказания услуги по отдыху, но не позднее 30 сентября.

Частичную компенсацию можно получить на каждого ребенка один раз в летнюю оздоровительную кампанию. Выплата компенсации производится в течение 15 календарных дней со дня принятия решения о назначении и предоставлении компенсации.

Напомним: детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и детям из семей, где один из родителей - участник СВО, путевки предоставляются бесплатно через комплексные центры социального обслуживания по месту жительства.

Место в лагеря дневного пребывания также можно получить бесплатно. Для этого родителям нужно обратиться в школу по месту обучения ребенка через классного руководителя.

Анатолий Илларионов 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Над Волгой в День Победы прогремел праздничный салют

"Праздник со слезами на глазах": показываем как прошел парад Победы на 9 мая

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

