В выходные в Самарской области ожидается небольшое похолодание

В ближайшие выходные столбик термометра в Самаре и области опустится днем до +16 °C. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
В пятницу, 8 мая, в Самаре переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +26…+28 °C.
В субботу, 9 числа, в регионе сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7…12 м/с, утром и днем местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °C, днем +15…+20 °C.
10 мая прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер северный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +1…+6 °C, днем воздух прогреется до +11…+16 °C.
В понедельник, 11 мая, в Самарской области ожидается переменная облачность, днем пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 °C, днем +11…+16 °C.
12 мая будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, южный, 9…14 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °C, днем +19…+24 °C.
