16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В образовательном центре "Южный город" состоялась встреча с героями нашего времени Самарская область готовится отметить 81‑ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Состоялась премьера документального фильма "Учителя Победы", соавторами которого стали советники по воспитательной работе из Самарской области Энергетики "Т Плюс" проверят надёжность работы тепловых сетей в Самаре, Тольятти и Сызрани Геннадий Котельников: "Яблоневый сад, который мы заложили шесть лет назад, - это наша память всем труженикам поселка Мехзавод"

Общество

В образовательном центре "Южный город" состоялась встреча с героями нашего времени

ВОЛЖСКИЙ РАЙОН. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Гостями учащихся 7–8 классов стали участники специальной военной операции — ветераны, прошедшие региональную программу "Школа героев" (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской "Время героев"), члены Ассоциации ветеранов СВО Самарской области.

Фото: администрация Волжского района

В числе участников — Максим Меделяев. "Мы поговорим о патриотизме, о преданности Отечеству. Конечно, затронем тему боевых действий и специальной военной операции, но главный упор — на ценностях, которые нам передали предки", — подчеркнул герой.

О трудностях, с которыми сталкиваются бойцы после ранений, рассказал его товарищ, также ветеран СВО Ринат Калимуллин: "Многие не могут вписаться в гражданскую жизнь. Именно поэтому мы объединились в ассоциацию. Мы все вернулись — в основном после ранений, — и наша задача — помогать адаптироваться тем, кому это сейчас нужно".

После разговора гости отправились на экскурсию в школьный музей, посвященный специальной военной операции. Его основал учитель истории Вячеслав Балычев — он ушел добровольцем на фронт и не вернулся. Сегодня музей носит его имя.

Завершилась встреча в центре беспилотных систем. Это часть программы дополнительного образования. "Дети не просто учатся управлять дронами. Они осваивают полный цикл: сборку, конструирование, программирование и даже пайку. Так мы формируем инженерное мышление с самых азов", — рассказал директор образовательного центра "Южный город" Владимир Кильдюшкин.

Планируется, что подобные встречи будут проводиться и в других школах региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Фото на сайте

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31