В образовательном центре "Южный город" состоялась встреча с героями нашего времени

Гостями учащихся 7–8 классов стали участники специальной военной операции — ветераны, прошедшие региональную программу "Школа героев" (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской "Время героев"), члены Ассоциации ветеранов СВО Самарской области.
В числе участников — Максим Меделяев. "Мы поговорим о патриотизме, о преданности Отечеству. Конечно, затронем тему боевых действий и специальной военной операции, но главный упор — на ценностях, которые нам передали предки", — подчеркнул герой.
О трудностях, с которыми сталкиваются бойцы после ранений, рассказал его товарищ, также ветеран СВО Ринат Калимуллин: "Многие не могут вписаться в гражданскую жизнь. Именно поэтому мы объединились в ассоциацию. Мы все вернулись — в основном после ранений, — и наша задача — помогать адаптироваться тем, кому это сейчас нужно".
После разговора гости отправились на экскурсию в школьный музей, посвященный специальной военной операции. Его основал учитель истории Вячеслав Балычев — он ушел добровольцем на фронт и не вернулся. Сегодня музей носит его имя.
Завершилась встреча в центре беспилотных систем. Это часть программы дополнительного образования. "Дети не просто учатся управлять дронами. Они осваивают полный цикл: сборку, конструирование, программирование и даже пайку. Так мы формируем инженерное мышление с самых азов", — рассказал директор образовательного центра "Южный город" Владимир Кильдюшкин.
Планируется, что подобные встречи будут проводиться и в других школах региона.
