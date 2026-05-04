В Художественном училище им. Петрова-Водкина появилось современное оборудование

Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина получило современное оборудование благодаря участию в национальном проекте "Семья". Инициатива направлена на поддержку образовательных учреждений и создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров в сфере культуры и искусства.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность оснащения образовательных учреждений региона актуальными материалами и оборудование. Инициатива нацпроекта как раз направлена на создание таких условий.
Полученные мощные ноутбуки стали незаменимым инструментом для студентов, специализирующихся на дизайне. Теперь учащиеся могут заниматься проектированием в актуальных программных продуктах, которые требуют высокой вычислительной мощности. Преподаватели отмечают, что такая техника позволяет более глубоко изучать графический дизайн и дизайн среды, используя современные материалы и методы.
"Новые ноутбуки — это настоящая находка для наших студентов. Теперь они могут работать с самыми современными графическими программами, проводить сложные проекты и творить без ограничений. Мы сможем вводить в курс еще больше инноваций и актуальных технологий. Это определенно поднимет уровень обучения на новый уровень!" — отметил Денис Жаднов, преподаватель спецдисциплин Самарского художественного училища.
Также училище получило муфельную печь для обжига керамики. Это оборудование откроет возможность для организации занятий по керамическому искусству, что крайне важно для студентов, желающих развить свои навыки в данном направлении. Такой шаг свидетельствует о широком подходе училища к обучению, где ценятся не только цифровые технологии, но и традиционные ремесла.
Также училище обновило и пополнило свой анатомический фонд, который теперь включает скелет человека, череп и анатомическую фигуру экорше Лучника. Эти модели чрезвычайно полезны для студентов, изучающих анатомию, поскольку позволяют более глубоко понять строение человеческого тела и его пропорции, что является основой для создания реалистичных фигур в живописи и скульптуре.
"Добавление анатомических моделей в наш фонд — это важный шаг для улучшения качества преподавания. Новое оборудование значительно повысит уровень их подготовки и уверенности в своих силах!" — отметила Ирина Елизарова, преподаватель анатомии.
Внедрение нового оборудования в Самарском художественном училище имени К.С. Петрова-Водкина открывает широкие перспективы для студентов и преподавателей. Появляется больше возможностей для творчества, экспериментов и самовыражения, что напрямую влияет на формирование высококлассных специалистов в области искусства и дизайна.
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
