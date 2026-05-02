"Монолог с фронтом": в ОДО откроется фотовыставка

Экспозиция военного фотографа, обладателя медали "Казачья доблесть" Артура Емельянова посвящена специальной военной операции. Она призвана показать объемную картину жизни на фронте и сохранить память о мужестве защитников России.
Через документальную и художественную фотографию автор стремится передать зрителям живой голос фронта. Экспозиция включает три ключевых направления. Первое демонстрирует следы боя — разбитую технику и разрушенные строения выступают здесь как свидетельства цены подвига. Еще одно направление показывает суровую эстетику бронетехники и огневых позиций, а третье — героев страны, находящихся на острие событий. "Для меня важно зафиксировать все пространство, в котором пишется история. Это мой взгляд на мир, где техника, ландшафт и люди связаны одной судьбой", — отмечает Артур Емельянов.
Ограничений по возрасту у экспозиции нет. Артур Емельянов служил в армии десантником, и уже тогда понял, что война — это концентрат боли, грязи, крови и слез. Но он не ставит перед собой задачу вызвать общественный резонанс через эксплуатацию этих тем.
Люди на его фотографиях не вызывают сострадание. Автор показывает русских воинов так, чтобы соотечественники гордились, а враги боялись. "Наши военные сильные, крепкие, железные, достойные мужчины. На фото они должны выглядеть как богатыри, за которых хочется спрятаться и попросить о помощи. Они — герои, пример для подрастающего поколения и на войне, и в мирной жизни", — считает фотограф.
При этом в фотографиях нет и ложной романтики. Во многих кадрах читается: смерть поджидает за каждым углом, боль и усталость для военных — привычный фон, а выживание — личная победа.
Посмотреть выставку можно с 4 по 25 мая в Окружном доме офицеров, бесплатно. Организаторы выставки — журнал "Русский квадрат" при поддержке музея "Гвардейцы".
Напомним, Артур Емельянов — фотограф по призванию. Его фото нередко появляются на баннерах в Самаре, в российских СМИ, до СВО — в зарубежных книгах и журналах, а персональные выставки постоянно проходят в Самаре и Москве. С 2022 года Артур — военный фотограф, снимает в зоне специальной военной операции.
