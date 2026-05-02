"Монолог с фронтом": в ОДО откроется фотовыставка

Музеи и выставки Культура

"Монолог с фронтом": в ОДО откроется фотовыставка

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Экспозиция военного фотографа, обладателя медали "Казачья доблесть" Артура Емельянова посвящена специальной военной операции. Она призвана показать объемную картину жизни на фронте и сохранить память о мужестве защитников России.

Фото: Емельянов Артур

Через документальную и художественную фотографию автор стремится передать зрителям живой голос фронта. Экспозиция включает три ключевых направления. Первое демонстрирует следы боя — разбитую технику и разрушенные строения выступают здесь как свидетельства цены подвига. Еще одно направление показывает суровую эстетику бронетехники и огневых позиций, а третье — героев страны, находящихся на острие событий. "Для меня важно зафиксировать все пространство, в котором пишется история. Это мой взгляд на мир, где техника, ландшафт и люди связаны одной судьбой", — отмечает Артур Емельянов.

Ограничений по возрасту у экспозиции нет. Артур Емельянов служил в армии десантником, и уже тогда понял, что война — это концентрат боли, грязи, крови и слез. Но он не ставит перед собой задачу вызвать общественный резонанс через эксплуатацию этих тем.

Люди на его фотографиях не вызывают сострадание. Автор показывает русских воинов так, чтобы соотечественники гордились, а враги боялись. "Наши военные сильные, крепкие, железные, достойные мужчины. На фото они должны выглядеть как богатыри, за которых хочется спрятаться и попросить о помощи. Они — герои, пример для подрастающего поколения и на войне, и в мирной жизни", — считает фотограф.

При этом в фотографиях нет и ложной романтики. Во многих кадрах читается: смерть поджидает за каждым углом, боль и усталость для военных — привычный фон, а выживание — личная победа.

Посмотреть выставку можно с 4 по 25 мая в Окружном доме офицеров, бесплатно. Организаторы выставки — журнал "Русский квадрат" при поддержке музея "Гвардейцы". 

Напомним, Артур Емельянов — фотограф по призванию. Его фото нередко появляются на баннерах в Самаре, в российских СМИ, до СВО — в зарубежных книгах и журналах, а персональные выставки постоянно проходят в Самаре и Москве. С 2022 года Артур — военный фотограф, снимает в зоне специальной военной операции. 

Последние комментарии

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

