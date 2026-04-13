В "ЗИМ Галерее" расскажут об искусстве горячей эмали

В четверг, 16 апреля, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Искусство сквозь времена: горячая эмаль вчера и сегодня" (12+). Ее прочитает художник-эмальер Дина Богусонова, чья выставка "Красота земная и небесная" (12+) проходит в главном зале галереи.

Что такое горячая эмаль? Кто такие эмальеры и как они отжигают? Какие технологии используются для создания произведений?

Горячая эмаль - одно из древнейших декоративно-прикладных искусств, ему более трех тысяч лет. За прошедшие эпохи техника развивалась и совершенствовалась.

На лекции Дина Богусонова на примере своих работ расскажет о современных технологиях создания эмалей. Гости увидят фотографии процесса, узнают о разновидностях и направлениях этой техники, о крупных российских и зарубежных мастерских и международных эмальерных выставках.

Вход свободный.