В "Заварке" на этой неделе пройдут лекция "Кино в доме" и пешеходная экскурсия

В субботу, 30 мая, в 16:00 в музее-галерее "Заварка" состоится лекция "Кино в доме" (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Эльдара Рязанова Вячеслав Вербовой. Мероприятие пройдет в рамках цикла "Не просто Дом" (12+) и проекта "По соседству".
"Лекторий посвящен дому как метафоре, — объясняют организаторы. — Мы обратимся к философии, социологии, литературе, чтобы попробовать разобраться, какой смысл понятие дома обретает для нас сегодняшних. Будем говорить не только с исследовательской позиции, но и через призму художественного опыта, где важны личные эмоциональные переживания. В этот раз предлагаем обратиться к кинематографу".
Тема дома в художественном кинематографе неисчерпаема, как и само искусство кино. По воле режиссера дом может не только традиционно дарить защиту и уют, но и представать в самых разнообразных ипостасях. Еще дом внушает тревогу и страх, как в "Сиянии" (1980, 18+) Стэнли Кубрика, хранит боль травмы, как в "Сентиментальной ценности" (2025, 18+) Йоакима Триера, символизирует личность, как в "Зеркале" (1974, 12+) Андрея Тарковского, и отражает эмоциональное состояние героев, как в "Иронии судьбы, или С легким паром!" (1975, 6+) Эльдара Рязанова. На лекции посетители узнают об основных образах дома в отечественном и мировом кинематографе.
Проект "По соседству" реализуется музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В воскресенье, 31 мая, в 16:00 "Заварка" организует пешеходную экскурсию "На этом месте" (12+). Ее проведут историк, старший научный сотрудник музея Анастасия Волынкина и архитектор-реставратор, аттестованный гид по Самарской области Любовь Ионова. Мероприятие пройдет в рамках проекта "По соседству".
Современные жители города часто спешат, не замечая интересных деталей вокруг себя. Но стоит остановиться и присмотреться, как обычные дома, дворы и переулки начнут рассказывать свои истории. Участники экскурсии пройдутся по улицам Ленинского района Самары, увидят известные архитектурные объекты и небольшие деревянные домики, а также обсудят записи воспоминаний жителей прошлого века.
Место сбора группы — вход в музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
