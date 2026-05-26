В "Заварке" на этой неделе пройдут лекция "Кино в доме" и пешеходная экскурсия

В субботу, 30 мая, в 16:00 в музее-галерее "Заварка" состоится лекция "Кино в доме" (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Эльдара Рязанова Вячеслав Вербовой. Мероприятие пройдет в рамках цикла "Не просто Дом" (12+) и проекта "По соседству".

"Лекторий посвящен дому как метафоре, — объясняют организаторы. — Мы обратимся к философии, социологии, литературе, чтобы попробовать разобраться, какой смысл понятие дома обретает для нас сегодняшних. Будем говорить не только с исследовательской позиции, но и через призму художественного опыта, где важны личные эмоциональные переживания. В этот раз предлагаем обратиться к кинематографу".

Тема дома в художественном кинематографе неисчерпаема, как и само искусство кино. По воле режиссера дом может не только традиционно дарить защиту и уют, но и представать в самых разнообразных ипостасях. Еще дом внушает тревогу и страх, как в "Сиянии" (1980, 18+) Стэнли Кубрика, хранит боль травмы, как в "Сентиментальной ценности" (2025, 18+) Йоакима Триера, символизирует личность, как в "Зеркале" (1974, 12+) Андрея Тарковского, и отражает эмоциональное состояние героев, как в "Иронии судьбы, или С легким паром!" (1975, 6+) Эльдара Рязанова. На лекции посетители узнают об основных образах дома в отечественном и мировом кинематографе.

Проект "По соседству" реализуется музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 31 мая, в 16:00 "Заварка" организует пешеходную экскурсию "На этом месте" (12+). Ее проведут историк, старший научный сотрудник музея Анастасия Волынкина и архитектор-реставратор, аттестованный гид по Самарской области Любовь Ионова. Мероприятие пройдет в рамках проекта "По соседству".

Современные жители города часто спешат, не замечая интересных деталей вокруг себя. Но стоит остановиться и присмотреться, как обычные дома, дворы и переулки начнут рассказывать свои истории. Участники экскурсии пройдутся по улицам Ленинского района Самары, увидят известные архитектурные объекты и небольшие деревянные домики, а также обсудят записи воспоминаний жителей прошлого века.

Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.

Место сбора группы — вход в музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.