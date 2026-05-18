Музей Рязанова предлагает посетителям пешеходную экскурсию, выставку к 60-летию фильма "Берегись автомобиля" и лекцию об этом фильме

Стало известно, какие мероприятия пройдут в Музее Эльдара Рязанова на текущей неделе.

В четверг, 21 мая, в 18:30 состоится пешеходная экскурсия "Советский потребитель: где, как и что можно было купить в Куйбышеве" (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.

В 1960-е — 1980-е гг. Куйбышев разрастался: его население значительно увеличилось, появились новые районы со своими магазинами и объектами бытового обслуживания. При этом "старые" районы города, где находились крупные магазины, кафе и рестораны, по-прежнему были центрами притяжения для советских покупателей. На экскурсии посетители прогуляются по главным улицам города — Куйбышева и "Ленинградке" (самарскому Арбату). Именно они сочетают как традиции дореволюционного прошлого, так и элементы советского уклада жизни.

Где можно было купить самую вкусную селедку, консервы, самарский хлеб, жаворонков, лучшие сушки и конфеты? Что такое "Брод" и в каком кафе собирались куйбышевские стиляги? В каком советском ресторане играл цыганский ансамбль? Сколько стоили эскимо и вареная колбаса? Экскурсанты узнают ответы на эти и многие другие вопросы.

Место сбора группы — вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа.

Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В пятницу, 22 мая, в 17:30 в сквере Эльдара Рязанова пройдет открытие выставки "В поисках Юрия Деточкина" (12+), приуроченной к 60-летию фильма "Берегись автомобиля". Куратор проекта — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Рязанова Вячеслав Вербовой.

25 мая 1966 г. состоялась премьера фильма Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля" (1966, 12+). В этой трагикомедии смешались дух эпохи оттепели и сатира на окружающую действительность, многослойность смыслов и моральный конфликт в основе сюжета, захватывающие сцены автомобильных трюков и трогательные, душевные эпизоды. А главного персонажа, Юрия Деточкина, Рязанов и вовсе считал своим любимым героем.

Выставка "В поисках Юрия Деточкина" состоит из 7 разделов. Посетители узнают о культурном контексте фильма и о прототипах главного персонажа, о работе композитора Андрея Петрова, о пробах актеров и распределении ролей, о смысле постановки "Гамлета" в кинокартине и многом другом. Кроме того, гости увидят кадры со съемок "Берегись автомобиля", обложку к одноименной книге Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова (именно ее сюжет лег в основу сценария), водительское удостоверение режиссера, а также познакомятся с другими знаменитыми "жуликами" отечественного кинематографа. В завершении экспозиции каждый сможет самостоятельно вынести вердикт — определить, виновен Деточкин или нет.

"В советском прокате киноленту посмотрели 29 млн человек, и до сих пор она остается любимой для нескольких поколений зрителей, — говорят организаторы. — Но даже спустя 60 лет люди спорят: был ли прав Деточкин? Мы надеемся, что выставка поможет лучше понять этого героя. А значит, и его создателя — Эльдара Рязанова".

На открытии пройдет кураторская экскурсия (12+) Вячеслава Вербового по выставке. Вход свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

После открытия, в 18:00, в Сквере Эльдара Рязанова пройдет показ фильма "Берегись автомобиля". Вход свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

В воскресенье, 24 мая, в 14:00 кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой прочитает лекцию "Гамлет VS расхитители социалистической собственности. Как "Берегись автомобиля" рассказывает о повседневности 1960-х" (12+). Мероприятие проходит в рамках цикла "Энциклопедия советской жизни" (12+) и выставки "В поисках Юрия Деточкина" (12+).

Фильм "Берегись автомобиля" (1966, 12+) Эльдара Рязанова, которому в этом году исполняется 60 лет, сочетает в себе множество граней. Одна из них — особый взгляд на повседневность своего времени. Оттепель в политической и культурной жизни страны совпала с повышением уровня жизни советского человека. Вместе с отсутствием частной собственности это спровоцировало всплеск экономических преступлений. Семицветовы всех мастей бросились расхищать социалистическую собственность. В "Берегись автомобиля" скромный страховой агент Юрий Деточкин решил помочь милиционерам своим способом, вдохновляясь Робином Гудом.

Часть зрителей не понимает мотивацию преступных действий благородного угонщика автомобилей, который жертвовал деньги детским домам. На лекции посетители узнают о деталях повседневной жизни оттепельной эпохи, которые можно увидеть в фильме. Какими способами Семицветовы пытались обойти советские законы? Почему Деточкин решил бороться со злом, примкнув к нему? Зачем в фильме линия с народным театром и постановкой "Гамлета"? Ответы на эти вопросы помогут лучше понять героев фильма.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.