Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в "ЗИМ Галерее"

В четверг, 30 апреля, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Швейк и все-все-все" (12+). О творчестве Ярослава Гашека и его самарском следе в день рождения чешского писателя расскажет краевед, доктор филологических наук Михаил Перепелкин. Вход свободный.
30 апреля исполняется 143 года со дня рождения чешского писателя, журналиста, комиссара Рабоче-крестьянской Красной армии Ярослава Гашека (1883-1923) — автора более полутора тысяч рассказов, фельетонов, а также неоконченного романа "Похождения бравого солдата Швейка" (16+).
В непростом 1918 году Гашек некоторое время жил в Самаре. Существует много фактов и легенд о его пребывании в нашем городе, а в 2013 году недалеко от бывшей гостиницы "Сан-Ремо", в которой находился штаб чехословацких интернационалистов под руководством Гашека, установили скульптуру, изображающую героя главного его произведения.
"Ну вот, перед вами Швейк. Как видите, он никуда не спускается и не поднимается, а просто сидит и курит трубку на бочке с порохом. Потому что другого способа борьбы с абсурдом он просто не знает…". Так, или примерно так, начал свое повествование о Швейке бравый солдат Ярослав Гашек, несамарский самарец, весельчак и мудрец, комендант Бугульминского уезда и житель Праги, — рассказывает Михаил Перепелкин. — Идем вслед за Гашеком и наступаем на пятки Швейку, гонимся за двумя зайцами и отделяем факты от легенд и выдумок.
