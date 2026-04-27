Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в "ЗИМ Галерее"

Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в "ЗИМ Галерее"

В четверг, 30 апреля, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Швейк и все-все-все" (12+). О творчестве Ярослава Гашека и его самарском следе в день рождения чешского писателя расскажет краевед, доктор филологических наук Михаил Перепелкин. Вход свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

30 апреля исполняется 143 года со дня рождения чешского писателя, журналиста, комиссара Рабоче-крестьянской Красной армии Ярослава Гашека (1883-1923) — автора более полутора тысяч рассказов, фельетонов, а также неоконченного романа "Похождения бравого солдата Швейка" (16+).

В непростом 1918 году Гашек некоторое время жил в Самаре. Существует много фактов и легенд о его пребывании в нашем городе, а в 2013 году недалеко от бывшей гостиницы "Сан-Ремо", в которой находился штаб чехословацких интернационалистов под руководством Гашека, установили скульптуру, изображающую героя главного его произведения.

"Ну вот, перед вами Швейк. Как видите, он никуда не спускается и не поднимается, а просто сидит и курит трубку на бочке с порохом. Потому что другого способа борьбы с абсурдом он просто не знает…". Так, или примерно так, начал свое повествование о Швейке бравый солдат Ярослав Гашек, несамарский самарец, весельчак и мудрец, комендант Бугульминского уезда и житель Праги, — рассказывает Михаил Перепелкин. — Идем вслед за Гашеком и наступаем на пятки Швейку, гонимся за двумя зайцами и отделяем факты от легенд и выдумок.

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

