Завершился просветительский марафон Знание.Первые

В финальный день марафона Общества "Знание" Владимир Путин провел встречу с представителями коренных малочисленных народов .

Участники делегации из Самарской области рассказали, как встреча с ветеранами СВО помогла переосмыслить созидательную работу, проводимую в тылу, кто из лекторов марафона Знание.Первые оставил самые яркие впечатления и еще раз помог убедиться, что Россия движется в правильном направлении.

Просветительский марафон Знание.Первые проходил с 28 по 30 апреля во всех федеральных округах страны. Главной площадкой марафона стал Центральный выставочный зал "Манеж" в Москве. Мероприятие объединило ведущих экспертов, представителей академического сообщества, политиков, деятелей культуры и искусства, а также активных молодых людей со всей России. В марафоне общества "Знание" на главной площадке в Москве принимала участие и делегация из Самарской области.

Просветительский марафон Знание. Первые был посвящен Году единства народов России и реализован в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

В финальный день марафона, 30 апреля, в "Манеже" президент России Владимир Путин пообщался с участниками марафона Общества "Знание" и ответил на вопросы о сохранении культуры, языков, промыслов и традиций, обсудил возможности поддержки народов Крайнего Севера, грантовой поддержки создателей методических пособий — от учебников до мультфильмов.

Встреча прошла в День коренных малочисленных народов России, который впервые отмечается в этом году по указу президента РФ. "Мы с вами сегодня впервые отмечаем День коренных малочисленных народов. Хочу искренне поздравить вас всех, да и всех граждан России, с этим праздником, именно всех граждан, почему? Потому что и большой, и малый народ — все мы единая семья народов России, когда я сказал единая семья — в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы — все должны чувствовать, что это наш общий родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно будем двигаться вперед", — подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что задача государства — сохранить и поддержать представителей коренного малочисленного населения страны. Большое внимание на встрече было уделено созданию методических пособий по сохранению языков коренных народов, их традиций, кухни, промыслов.

Перед началом встречи глава государства посетил выставку Знание. Герои, которая иллюстрирует единство разных народов, участников СВО, в защите Родины и борьбе за общее будущее. Экспозиция была подготовлена Обществом "Знание" совместно с Историческим парком "Россия — Моя история" и впервые представлена в декабре 2025 г. в Москве, затем она охватила еще 13 городов России. Президента РФ сопровождали генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль и семья ветеранов СВО Родион и Кристина Пуйко.

Родион и Критстина Пуйко выступали лекторами во второй день марафона Знание.Первые. Делегация из Самарской области присутствовала на этой встрече. "Такие встречи способствуют формированию у молодежи устойчивых ценностных ориентиров и патриотизма", — уверена преподаватель Поволжского государственного колледжа Алена Васькова. Она также выделила выступление заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. "Марафон Знание.Первые стал для меня источником глубокого эмоционального и интеллектуального обогащения", — подытожила Алена Васькова.

Студенты из Самарской области — участники делегации согласились, что участие в марафоне Общества "Знание" дало им богатую пищу для размышлений. Егор Данилов, студент Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е. В. Золотухина, отметил, что атмосфера мероприятия была чрезвычайно мотивирующей. Его особенно впечатлило выступление Федора Конюхова, который поделился своим экспедиционными и жизненным опытом. "Я действительно осознал, что нет ничего невозможного: нужно изучать мир и стремиться изменить его в лучшую сторону", — признался Егор. Роман Зотов, сокурсник Егора, отметил практическую значимость лекционных материалов и мастер-классов. "Выступления эксперта по тайм-менеджменту, который представил конкретные методики планирования, а также вдохновляющие истории успешных российских предпринимателей, помогут мне более эффективно организовывать своё время и развивать профессиональные компетенции", — уверен Роман.

пресс-служба Российского общества «Знание»

Олег Ковалик, студент Поволжского государственного колледжа, отметил, что участие в марафоне позволило ему по-новому осмыслить культурное наследие России. Он высоко оценил выступления таких культурных деятелей, как "Бурановские бабушки" и группа Ay Yola, которые продемонстрировали богатство и разнообразие российской музыкальной традиции. Он также отметил, что обсуждение современных вызовов и интервью с Героями России вызвали у участников глубокий эмоциональный отклик. "Осознание того, через какие испытания проходят наши герои, заставляет совершенно по-иному ценить мирную жизнь и созидательную работу, которая ведется в тылу", — признался студент. "Лекция Дмитрия Чернышенко произвела глубокое впечатление своим системным подходом и тем, насколько точно были расставлены акценты в вопросах ценностных ориентиров. Было очень важно услышать от него мысли о том, как взаимопомощь, сплоченность и историческая память формируют фундамент нашего общего будущего. Его выступление еще раз подтвердило, что Россия сегодня движется в абсолютно правильном направлении", — поделился впечатлениями Олег.

Сегодня Общество "Знание" — крупнейшая просветительская организация в России, объединяющая людей, заинтересованных в просвещении и развитии. Она выступает главной площадкой для открытого диалога между молодежью и выдающимися деятелями разных сфер. За пять лет с момента перезапуска Общества "Знание" в Самарской области организована работа 25 лекториев, привлечены 10 вузов, только в 2025 году проведено более 1200 мероприятий. С прошлого года наблюдательный совет Общества "Знание" в регионе возглавляет губернатор Вячеслав Федорищев. В числе приоритетных задач работы Общества "Знание" в регионе: масштабирование просветительской деятельности в регионе, расширение базы лекторов в муниципалитетах, привлечение лидеров общественного мнения, открытие новых региональных площадок "Знания".