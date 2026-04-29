В Самарской области завершилось обучение первого потока программы "Бренд работодателя"

В Самарской области завершилось обучение первого в 2026 году потока по программе повышения квалификации "Бренд работодателя", реализованной министерством труда, занятости и миграционной политики и АНОО ДПО "Таволга" для руководителей и специалистов предприятий региона.
Программа была направлена на решение одной из ключевых задач современного рынка труда - повышение привлекательности работодателей и усиление их конкурентоспособности в борьбе за кадры.
"Сегодня предприятиям области важно не только привлечь, но и удержать специалистов, - отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политик Самарской области Юлия Бренер. - Работодателю необходимо не только выстраивать процессы управления персоналом, но и формировать образ компании как места для комфортной работы, для профессионального развития".
Образовательная программа сочетала теоретическую подготовку и практическую работу. Участники изучали современные подходы к HR-брендингу, анализировали успешные кейсы региональных компаний, осваивали инструменты формирования корпоративной культуры, систем мотивации и удержания персонала, а также подходы к выстраиванию коммуникации с сотрудниками и соискателями.
"Кадровый ресурс ограничен, и конкуренция за специалиста с годами только растет, - подчеркнул Дмитрий Егоров, член Совета Самарского регионального отделения "Опоры России" - Эпоха, когда выбирали в основном работодатели, уходит в прошлое - теперь кандидаты выбирают нас. На первый план выходит не только зарплата, но и бренд работодателя. Чтобы удержать людей, нужна удобная среда, где ценят инициативу и видят перспективу".
Ключевой особенностью программы стал ее проектный формат. В ходе обучения каждый участник разрабатывал собственный проект развития бренда работодателя своей организации. Это позволило не только закрепить полученные знания, но и подготовить конкретные управленческие решения, готовые к внедрению в практику.
Завершающее мероприятие программы посвящалось теме коммуникации как ключевого элемента бренда работодателя. Перед участниками выступил эксперт в области публичных выступлений и эффективной коммуникации Александр Суворов, тренер Мастерской управления "Сенеж". В рамках практической сессии участники отрабатывали навыки управления вниманием аудитории, выстраивания убедительной речи и формирования доверия в коммуникации. Особое внимание было уделено роли сотрудников и руководителей как носителей и трансляторов бренда работодателя в повседневной работе.
Среди участников программы - Ринат Калимуллин, ветеран специальной военной операции, участник программы "Школа героев" (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев"). Сейчас Ринат руководит службой безопасности на сельхозпредприятии "Покровское" и возглавляет первичное отделение Ассоциации ветеранов СВО по Промышленному району Самары.
"Получаем определенные знания и компетенции, чтобы дальше успешно передать опыт нашим сотрудникам, - рассказал Ринат Калимуллин. - Дают новые знания для выстраивания определенной коммуникации между сотрудником и работодателем, что, безусловно, повлияет на эффективность работы".
По итогам программы слушатели получили удостоверения о повышении квалификации, а также сформированные проекты изменений и практические инструменты, которые могут быть внедрены в деятельность организаций. В этом году будет запущен второй поток программы.
