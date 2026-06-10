Владимир Путин подписал Указ о праздновании 450-летия Самары

Президент РФ Владимир Путин 9 июня 2026 года подписал Указ № 406 "О праздновании 450-летия основания г. Самары". Решение принято по предложению правительства РФ в связи с исполняющимся в 2036 году 450-летием основания города Самары. Отмечается, что Указ вступил в силу со дня его подписания.

"Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 450-летия основания Самары", — сказано в документе.

"9 июня президент России Владимир Владимирович Путин поддержал нашу инициативу и подписал указ № 406 о праздновании 450-летия основания Самары в 2036 году. Это признание огромного вклада Самары в историю, экономику и оборону страны. У нас есть 10 лет, чтобы подготовиться к празднованию этой исторической даты. Предстоит большая работа. В ближайшее время будет сформирован оргкомитет и составлен план мероприятий. Празднование станет событием всероссийского значения, а подготовка к 450-летию — масштабным преображением нашего любимого города", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере МАКС, обратившись к жителям региона.

Глава региона также выразил благодарность президенту от имени всех жителей Самарской области за принятое решение и всеобъемлющую поддержку региона.

Напомним, долгосрочную программу развития "Самара-450" губернатор, секретарь реготделения партии "Единая Россия" Вячеслав Федорищев представил однопартийцам в 2024 году на конференции реготделения. Тогда он подчеркнул, что эта важная дата — хороший повод напомнить о значимости областной столицы в истории всей страны.