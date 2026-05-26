Судья, которую просил проверить Хинштейн, уходит в отставку

Судья Арбитражного суда Самарской области Татьяна Матюхина написала заявление об отставке. Такая информация раскрыта в повестке заседания Квалификационной коллегии судей Самарской области на 29 мая.
Татьяна Матюхина судит в Самарском арбитраже с 2005 года. В 2021 г. ей был присвоен первый квалификационный класс.
В 2023 г. судья попала в скандал - Александр Хинштейн (в то время депутат Госдумы) заявлял о намерении добиваться привлечения ее к ответственности в связи с громким делом об отравлении сидром.
В апреле 2022 г. полицейские проверяли торговый объект индивидуального предпринимателя Анара Гусейнова и зафиксировали продажи алкоголя без сертификатов соответствия, накладных и справок к товарно-транспортным накладным. У Гусейнова тогда изъяли сидр. Дело о привлечении к ответственности было направлено в арбитраж, и судья Татьяна Матюхина ограничилась лишь предупреждением.
Уже в 2023 г. сидром Гусейнова смертельно отравились десятки человек. "Не удивительно, что при таком "всепрощенчестве" Гусейнов поставил производство "паленки" на промышленную основу", - отмечал Александр Хинштейн.
Всего напитком с содержанием метилового спирта отравились более 100 человек, 50 скончались.
В 2025 г. Гусейнова приговорили к девяти годам колонии.
