Вышел трейлер волжского триллера "КВОК" самарской киностудии ModjoFilms

Команда проекта раскрыла ключевой замысел картины, которая отправляется покорять российские международные фестивали.
Киностудия ModjoFilms опубликовала трейлер короткометражного триллера "КВОК" — это пилотный эпизод будущего полнометражного триллера. Режиссер фильма Антон Долганов раскрыл некоторые детали сюжета.
После загадочного исчезновения рыбака, водолаз Антон приезжает обследовать реку. Он селится в глухой деревне в доме Кристины, жены исчезнувшего. Местные говорят, что в мутной глубине Волги затаился гигантский сом из древних легенд. Каждое погружение превращается в опасную игру, где грань между реальностью и мифом постепенно размывается. То, что скрывает река, уходит намного глубже — он сталкивается с легендой, живой и голодной.
Главные роли исполнили, известный зрителю по многочисленным федеральным проектам, российский актер театра и кино из Санкт-Петербурга Григорий Чабан и актриса театра СамАрт Ольга Ламинская. Короткометражный фильм "КВОК" — третий фильм Антона Долганова, снятый на Волге, и первый мистический триллер киностудии Modjo Films.
"Сейчас фильм отправлен на несколько крупных российских фестивалей, планируем, что в рамках фестивалей состоится премьера. Сейчас активно занимаемся подготовкой всех документов для прокатного удостоверения. После фестивального трека обязательно организуем отдельную премьеру в Самаре", — поделился планами режиссер и продюсер картины Антон Долганов.
Напомним, что съемки прошли в прошлом году рядом с селом Винновка и длились три дня: один день на воде и два дня — под водой. Каждая смена требовала точности и слаженной работы команды в составе 30 человек, чтобы замысел ожил в объективе кинокамеры. Сцены под водой были сняты с помощью профессиональных водолазов.
