В Самаре снимают "документалку" о Безымянке

"Обнаженная натура", пленные немцы в скверах, криминальные разборки 90-х и социокультурный феномен района — все это, и даже больше, войдет в новый документальный фильм о Безымянке. Премьера фильма, созданного при участии историков, краеведов и местных жителей, намечена на конец 2025 года и обещает стать настоящим откровением об истории и культуре этого самобытного района Самары, который когда-то был особенной частью Военной столицы СССР.
Краевед Леонид Копылов, выступивший в роли ведущего-рассказчика проекта, поделился некоторыми подробностями о фильме. По его словам, зрители смогут увидеть Безымянку с необычного ракурса. Вместе с писателем Андреем Олехом, автором трилогии об этом районе, они совершат путешествие из центра города на окраину, изучая социальный аспект и культурное наследие Безымянки.
"Мы стремимся создать необычный, интересный фильм, избегая избитых клише, вместе с тем отдавая должное ключевым аспектам истории района: заводам, индустриальному прошлому, деятельности преступных группировок, 90-м годам", — отметил краевед.
Авторы фильма уделили особое внимание работе с жителями Безымянки и Самары, собрав их воспоминания и впечатления. Целью проекта является показать уникальность района и его роль в истории города. По словам Копылова, Безымянка — это не просто промышленный район, а отдельный социокультурный феномен со своими особенностями.
Зрителей ожидает необычный эпизод в самом начале фильма. Идея Демиана Моргачева — "обнаженная женщина", делает начало интригующим и запоминающимся. Это добавляет фильму неожиданности и провокационности.
Одной из самых трогательных историй, услышанных в ходе работы над фильмом, стала история инженера, который в детстве был свидетелем строительства сквера возле его дома и как в этом строительстве участвовали пленные немцы. Такие воспоминания формируют бесценную живую связь с прошлым.
"Безымянка — это не только промышленный район, это богатый культурный пласт, который достоин изучения и осмысления в контексте всего города", — говорит Леонид Копылов.
Говоря об истории района, Копылов отмечает, что город-сад возле разъезда Безымянка существовал еще до 1917 года. Однако, несмотря на обнаруженный устав общества, полное понимание этого явления и причин, по которым о нем не писали, пока остаётся загадкой.
Бурно развиваться Безымянка начала в годы Великой Отечественной войны, когда в Куйбышев были эвакуированы заводы и фабрики. Леонид Копылов подчеркнул, что к 1946 году здесь проживало более 200 тыс. человек.
Работа над фильмом стала частью большой волны интереса к Безымянке. Сейчас Институт развития территории Самарской области разрабатывает мастер-план реновации района. Он также провел опрос жителей и создал целую творческую лабораторию по разработке визуального образа района — "Мастерская мерча Безымянки". По словам Копылова, его команда даже победила в номинации "Шопер" с концепцией "Безымянка. Место встреч", что стало своего рода призывом к действию и способом заявить о районе во всеуслышание.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?