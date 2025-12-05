В Самаре снимают "документалку" о Безымянке

"Обнаженная натура", пленные немцы в скверах, криминальные разборки 90-х и социокультурный феномен района — все это, и даже больше, войдет в новый документальный фильм о Безымянке. Премьера фильма, созданного при участии историков, краеведов и местных жителей, намечена на конец 2025 года и обещает стать настоящим откровением об истории и культуре этого самобытного района Самары, который когда-то был особенной частью Военной столицы СССР.

Краевед Леонид Копылов, выступивший в роли ведущего-рассказчика проекта, поделился некоторыми подробностями о фильме. По его словам, зрители смогут увидеть Безымянку с необычного ракурса. Вместе с писателем Андреем Олехом, автором трилогии об этом районе, они совершат путешествие из центра города на окраину, изучая социальный аспект и культурное наследие Безымянки.

"Мы стремимся создать необычный, интересный фильм, избегая избитых клише, вместе с тем отдавая должное ключевым аспектам истории района: заводам, индустриальному прошлому, деятельности преступных группировок, 90-м годам", — отметил краевед.

Авторы фильма уделили особое внимание работе с жителями Безымянки и Самары, собрав их воспоминания и впечатления. Целью проекта является показать уникальность района и его роль в истории города. По словам Копылова, Безымянка — это не просто промышленный район, а отдельный социокультурный феномен со своими особенностями.

Зрителей ожидает необычный эпизод в самом начале фильма. Идея Демиана Моргачева — "обнаженная женщина", делает начало интригующим и запоминающимся. Это добавляет фильму неожиданности и провокационности.

Одной из самых трогательных историй, услышанных в ходе работы над фильмом, стала история инженера, который в детстве был свидетелем строительства сквера возле его дома и как в этом строительстве участвовали пленные немцы. Такие воспоминания формируют бесценную живую связь с прошлым.

"Безымянка — это не только промышленный район, это богатый культурный пласт, который достоин изучения и осмысления в контексте всего города", — говорит Леонид Копылов.

Говоря об истории района, Копылов отмечает, что город-сад возле разъезда Безымянка существовал еще до 1917 года. Однако, несмотря на обнаруженный устав общества, полное понимание этого явления и причин, по которым о нем не писали, пока остаётся загадкой.

Бурно развиваться Безымянка начала в годы Великой Отечественной войны, когда в Куйбышев были эвакуированы заводы и фабрики. Леонид Копылов подчеркнул, что к 1946 году здесь проживало более 200 тыс. человек.

Работа над фильмом стала частью большой волны интереса к Безымянке. Сейчас Институт развития территории Самарской области разрабатывает мастер-план реновации района. Он также провел опрос жителей и создал целую творческую лабораторию по разработке визуального образа района — "Мастерская мерча Безымянки". По словам Копылова, его команда даже победила в номинации "Шопер" с концепцией "Безымянка. Место встреч", что стало своего рода призывом к действию и способом заявить о районе во всеуслышание.