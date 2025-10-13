В Самарской области снимают детективную комедию для федерального канала

Самарская область вновь стала площадкой для съемок. На этот раз в регионе идет работа над детективной комедией для одного из крупнейших российских телеканалов.

События по сюжету происходят в Самаре, в сериале будет 8 серий. Премьера запланирована в эфире Пятого канала на апрель 2026 года.

"Я приезжала познакомиться с регионом 3 года назад на кинотур, и меня тогда поразило множество вещей, которые натолкнули на мысль писать проекты именно под Самарскую область, — рассказала главный продюсер кинокомпании "Амедиа Продакшн" Наталия Клибанова. Во-первых, это желание администрации поддержать и содействовать абсолютно во всём. Центр кинопроизводства вёл нас с самого начала, помогал с артистами, разрешениями, поиском объектов. Знаю, что многие мои коллеги сейчас рассматривают регион для съемок своих проектов".

Продюсеры отмечают, что значительная часть актерского состава и технических специалистов — местные. Кастинг в проект прошли более 50 самарских актеров. "Когда мы проводили кастинг среди местных артистов, нам было важно найти профессионалов, которые могут держать в голове большой объем текстов. К моему счастью, все актеры показали себя на высшем уровне — они все гармоничные, профессиональные, яркие люди. Снимать здесь — большое удовольствие", — делится креативный продюсер кинокомпании "Амедиа Продакшн" Аника Галина.

С подбором актеров и сотрудников, задействованных в процессе, съемочной группе помогает Центр кинопроизводства Самарской области. Это существенно снижает нагрузку и финансовые затраты, отмечают создатели сериала. Организация оказывает кинокомпаниям всю необходимую организационную поддержку: от поиска подходящих локаций для съемок до привлечения спецтехники, согласования перекрытия определенных улиц и др.

В целом, привлечение кинокомпаний для работы в регионе не только укрепляет его культурный потенциал и формирует узнаваемость, но и создает условия для развития бизнеса, для самореализации местных жителей.

"Создание кинопродуктов в регионе — это всегда мультипликативный эффект для его экономики. Съемочный процесс стимулирует развитие целого спектра смежных отраслей: от гостиничного бизнеса, общепита и логистики до местных производственных и сервисных компаний. Привлечение местного бизнеса в качестве партнеров и поставщиков формирует новые деловые связи и качественно укрепляет бизнес-среду региона", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В Самарской области предусмотрена система финансовой поддержки кинопроизводителей в виде программы ребейтов. Она представляет собой механизм возмещения части затрат на производство кинопродукции в регионе. Кинопроизводители смогут компенсировать до 50% затрат, понесенных на территории региона.

"В регионе много солнечных дней, что для нас, киношников, большой плюс. Также отмечу уникальную архитектуру и природные объекты, которые можно использовать под разные жанры и эпохи. Для нас это позитивный опыт, и на следующий год мы уже планируем несколько проектов воплощать в жизнь в Самарской области", — добавила Наталия Клибанова.

Консультации по действующим мерам поддержки предприниматели могут получить в центрах "Мой бизнес". Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".