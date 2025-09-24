Кинорежиссер Аскар Бисембин: "В Самарской области за нас решают все оргвопросы по съемкам"

В Самарской области идет активный процесс съемок комедии "Новости". За производство сериала отвечает Black Box Production по заказу телеканала ТНТ.

Первый блок натурных съёмок проходит в Самаре в историческом центре, на стрелке рек Самара и Волга, а также в Новокуйбышевске. Это будет сатирическая комедия, имитирующая документальный фильм. Официальный старт сериала запланирован на 2026 год.

Сериал расскажет о провинциальной девушке Ане, которая по воле случая переезжает в город Цветаев работать на местном телевидении. Но никто в устоявшемся коллективе новостного канала ее не ждет. Девушка пытается отстоять свое право быть частью команды. В главных ролях сериала задействованы известные актеры Софья Каштанова, Александр Яцко, Владимир Курцеба, Владимир Маркони, Артем Волобуев, Карина Зверева и др.

"С Самарской областью у меня связаны трогательные воспоминания, связанные с началом актерской карьеры. Это было в 1986 году, я тогда только стал актером Театра на Таганке, после окончания Школы-студии МХАТ. И мои первые большие гастроли были именно сюда, в город Куйбышев", — поделился актер театра и кино, заслуженный артист РФ Александр Яцко.

Режиссером сериала выступает Аскар Бисембин, который также снимал сериалы "Папины дочки. Новые", "Два холма". Он рассказал, что в Самарской области съемочной группе предоставлена вся необходимая поддержка и сопровождение. "Я давно не был в такой ситуации, когда вся наша энергия уходит на творчество, а не на решение организационных вопросов и бюрократических препонов. Здесь за нас уже все решили, придумали и позаботились. Ну, классно!", — отметил он.

Кинорежиссер также поделился впечатлениями от областной столицы. "Уверен, что местным жителям постоянно говорят о красоте города. Я под большим впечатлением от Самары, от набережной Волги. Здесь нужно не работать, а отдыхать. Уже сказал супруге, что обязательно приедем сюда на неделю", — подчеркнул Аскар Бисембин.

Для помощи кинокомпаниям на этапе организации и на этапе непосредственного съемочного процесса в регионе создана специальная структура — Центр кинопроизводства Самарской области. Съемки "Новостей" также проходят при поддержке Центра.

"В сериале будет задействовано несколько городов Самарской области, и мы помогаем съемочной группе подбирать подходящие локации, контрагентов, специалистов съемочной группы и актеров эпизодов, массовки. Помогаем с согласованием мест проведения съемок со специальными службами, а также привлечением спецтранспорта, необходимого для съемок некоторых сцен", — рассказал генеральный директор Центра кинопроизводства Самарской области Марк Буров.

