Кинорежиссер Аскар Бисембин: "В Самарской области за нас решают все оргвопросы по съемкам"

В Самарской области идет активный процесс съемок комедии "Новости". За производство сериала отвечает Black Box Production по заказу телеканала ТНТ.
Первый блок натурных съёмок проходит в Самаре в историческом центре, на стрелке рек Самара и Волга, а также в Новокуйбышевске. Это будет сатирическая комедия, имитирующая документальный фильм. Официальный старт сериала запланирован на 2026 год.
Сериал расскажет о провинциальной девушке Ане, которая по воле случая переезжает в город Цветаев работать на местном телевидении. Но никто в устоявшемся коллективе новостного канала ее не ждет. Девушка пытается отстоять свое право быть частью команды. В главных ролях сериала задействованы известные актеры Софья Каштанова, Александр Яцко, Владимир Курцеба, Владимир Маркони, Артем Волобуев, Карина Зверева и др.
"С Самарской областью у меня связаны трогательные воспоминания, связанные с началом актерской карьеры. Это было в 1986 году, я тогда только стал актером Театра на Таганке, после окончания Школы-студии МХАТ. И мои первые большие гастроли были именно сюда, в город Куйбышев", — поделился актер театра и кино, заслуженный артист РФ Александр Яцко.
Режиссером сериала выступает Аскар Бисембин, который также снимал сериалы "Папины дочки. Новые", "Два холма". Он рассказал, что в Самарской области съемочной группе предоставлена вся необходимая поддержка и сопровождение. "Я давно не был в такой ситуации, когда вся наша энергия уходит на творчество, а не на решение организационных вопросов и бюрократических препонов. Здесь за нас уже все решили, придумали и позаботились. Ну, классно!", — отметил он.
Кинорежиссер также поделился впечатлениями от областной столицы. "Уверен, что местным жителям постоянно говорят о красоте города. Я под большим впечатлением от Самары, от набережной Волги. Здесь нужно не работать, а отдыхать. Уже сказал супруге, что обязательно приедем сюда на неделю", — подчеркнул Аскар Бисембин.
Для помощи кинокомпаниям на этапе организации и на этапе непосредственного съемочного процесса в регионе создана специальная структура — Центр кинопроизводства Самарской области. Съемки "Новостей" также проходят при поддержке Центра.
"В сериале будет задействовано несколько городов Самарской области, и мы помогаем съемочной группе подбирать подходящие локации, контрагентов, специалистов съемочной группы и актеров эпизодов, массовки. Помогаем с согласованием мест проведения съемок со специальными службами, а также привлечением спецтранспорта, необходимого для съемок некоторых сцен", — рассказал генеральный директор Центра кинопроизводства Самарской области Марк Буров.
Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?