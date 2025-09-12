В Самаре завершились съемки короткометражного волжского триллера "КВОК"

Киностудия "ModjoFilms" в Самаре завершила съемки короткометражного волжского триллера под названием "КВОК" — это пилотный эпизод будущего полнометражного триллера.

И уже по традиции в центре волжского кино она — Волга. А на время съемок домом для съемочной команды в составе 30 человек стали монастырские стены села Винновка. Главные роли исполнили известный зрителю по многочисленным федеральным проектам, российский актер театра и кино из Санкт-Петербурга Григорий Чабан и актриса театра СамАрт Ольга Ламинская.

Три дня съемок прошли на воде и два — под водой. Каждая требовала точности и слаженной работы команды, чтобы замысел ожил в объективе кинокамеры. Сцены под водой были сняты с помощью профессиональных водолазов, а для удобства всей команды прямо из Санкт-Петербурга в Самару прибыл киномобиль.

Режиссер Антон Долганов пока не раскрывает деталей сюжета. Известно лишь, что новая работа команды будет в жанре триллера, и, конечно, не обойдется без волжских легенд и мистики:

"От старта до финала съемок прошел год. Год назад я обратился с идеей к сценаристу и драматургу Вячеславу Дурненкову, и пазл сложился, его зажгла идея, а меня вдохновил его подход к раскрытию истории. В этот раз и подготовка к самим съемкам потребовала от нас всех перехода на новый более высокий уровень и каждый участник съемок взял эту высокую планку. Мы гордимся, что смогли пройти этот путь профессионально и организованно, сохранив энергию и вдохновение до финальных слов: "Всем спасибо, снято!".

Все отснятое с таким драйвом и трудом ждет следующий этап — постпродакшн — самая объемная и сложная часть работы над фильмом. По словам режиссера, первые показы фильма состоятся в начале следующего года, а далее его ждет фестивальная жизнь.