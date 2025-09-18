Фильм о самарском РКЦ "Прогресс" представили на кинофестивале "Соль земли"

В среду, 17 сентября, в Самаре в рамках 18-го международного кинофестиваля "Соль земли" состоялся премьерный показ документального фильма "Устремленные к звездам", посвященного 130-летию РКЦ "Прогресс", самарского режиссера Александра Леонтьева. В числе гостей кинопоказ посетил глава города Самара Иван Носков, генеральный директор РКЦ "Прогресс" Евгений Лукин и ветераны предприятия.

"В России много достойных предприятий, но история самарского "Прогресса" действительно уникальна. Не каждый завод прошел путь от выпуска велосипедов до производства космических ракет. Неудивительно, что судьбой предприятия заинтересовались кинематографисты. Уверен, у "Прогресса" большое будущее, так как космическая отрасль будет только развиваться. Всем сотрудникам желаю успехов! С огромным интересом посмотрел фильм и рекомендую его всем, кто сегодня задумывается о будущей профессии", — отметил глава города Самара Иван Носков.

"Устремленные к звездам" — это одна из четырех киноработ самарских кинематографистов, представленных во внеконкурсной программе кинофестиваля "Соль земли". В фильме рассказывается о главных вехах "РКЦ "Прогресс" — ведущего предприятия космической отрасли России, история которого началась в 1894 году с московского завода "Дукс", где изготавливались велосипеды. В том числе и о той роли, которую предприятие сыграло в годы Великой Отечественной войны, будучи эвакуированным в тыловой Куйбышев. Завод отправил на фронт более 3 000 истребителей МиГ-3, почти 12 000 штурмовиков Ил-2 и 1 225 штурмовиков Ил-10.

"Фильм "Устремленные к звездам" — это своего рода дань уважения нашим отцам и дедам, стоявшим у истоков и в разное время трудившимся на заводе "Прогресс". Всему нашему коллективу, который своим ежедневным трудом делает вклад в дело развития отечественной космонавтики. Всем тем, чьими руками, умами и сердцами создается такая нужная сегодня нашей стране техника. Совокупно на территории самарской площадки было создано более двух тысяч ракетоносителей, буквально несколько дней назад мы запустили 2010-ю ракету, свыше тысячи космических аппаратов создано в стенах нашего предприятия. Все это — заслуга каждого нашего сотрудника", — сказал генеральный директор РКЦ "Прогресс" Евгений Лукин.

В числе зрителей фильм "Устремленные к звездам" посмотрели ветераны РКЦ "Прогресс". "Я проработал на заводе 50 лет, можно сказать, что там прошла вся моя жизнь. Пришел как раз в тот самый момент, когда произошел переход с производства самолетов на производство ракет и космических аппаратов. Очень интересно было посмотреть фильм. Важно, чтобы его обязательно увидела молодежь. Чтобы сегодняшние юноши и девушки знали, как развивалась наша отрасль", — поделился начальник комплексного отдела ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс", кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР Михаил Шум.

Также во внеконкурсную программу вошли еще три фильма самарских режиссеров: "Говорит Куйбышев" Инги Пеннер, "Три войны. Три судьбы" Светланы Кочергиной и "Дмитрий Кабалевский. Прекрасное пробуждает доброе" Виктории Гармашовой. Всего же на кинофестивале представлено 72 кинофильма, в том числе 22 работы вне конкурса и в рамках спецпоказов.

Завтра, 19 сентября, состоится торжественная церемония награждения победителей 18-го Международного кинофестиваля "Соль земли", а 20 сентября — показы документальных фильмов, ставших лауреатами 2025 года.