Филиал Третьяковской галереи в Самаре покажет шедевры мирового кинематографа

Третьяковская галерея в Самаре открывает киносезон. С 17 по 19 октября в кинозале музея пройдет кинопрограмма "ЭХО V Московского международного кинофестиваля архивных фильмов", где представят картины с Марлен Дитрих, Ией Саввиной, Алексеем Баталовым, Ингрид Бергман, Роланом Быковым, Орсоном Уэллсом и многими другими. Это большая удача — увидеть шедевры мирового кино на большом экране.

Откроется фестиваль 17 октября, в 19:00, картиной "Три товарища" (0+) Семена Тимошенко. Фильм был снят в 1935 г. и стал абсолютным зрительским хитом. В этом году его включили в V Московского международного кинофестиваля архивных фильмов, как пример смеховой культуры своего времени, и повод в очередной раз задуматься над природой комического. И, конечно, увидеть восходящую звезду Михаила Жарова. Представит первый фильм и откроет фестиваль научный сотрудник Третьяковской галереи в Самаре и автор книги "Зритель, будь активен!" Как музеи рассказывали об искусстве в 1920–1930-е годы" Андрей Ефиц.

Дальше фестиваль отдаст должное гению Антона Чехова и представит классику — "Даму с собачкой" (0+) Иосифа Хейфица с Ией Саввиной и Алексеем Баталовым в главных ролях и великого "Голубого ангела" с Марлен Дитрих. Обратите внимание, что будет представлена редкая английская версия фильма "Голубой ангел", где актеры говорят по-английски и с акцентом. Особенный подарок для поклонников кинематографа.

Программа "ЭХО V Московского международного кинофестиваля архивных фильмов":

17 октября, 19:00 — Три товарища (0+), СССР, "Ленфильм", 1935, 79 минут.

Режиссер: Семен Тимошенко, композитор: Исаак Дунаевский. В ролях: Николай Баталов, Анатолий Горюнов, Михаил Жаров, Татьяна Гурецкая, Вероника Полонская.

18 октября, 14:00 — Дама с собачкой (0+), СССР, "Ленфильм", 1960, 83 минуты.

Автор сценария и режиссер: Иосиф Хейфиц. В ролях: Ия Саввина, Алексей Баталов, Нина Алисова, Дмитрий Зебров, Пантелеймон Крымов, Юрий Медведев, Георгий Розанов-Розенбаум, Юрий Свирин, Владимир Эренберг.

18 октября, 18:00 — Доктор Джекилл и мистер Хайд / Dr. Jekyll and Mr. Hyde (12+), США, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), 1941, 115 минут.

Режиссер: Виктор Флеминг. В ролях: Спенсер Трэйси, Ингрид Бергман, Лана Тернер, Дональд Крисп, Иэн Хантер.

19 октября, 14:00 — Голубой ангел (16+), Германия, Universum Film (UFA) 1930, 103 минуты. Русские субтитры.

Режиссер: Джозеф фон Штернберг. В ролях: Марлен Дитрих, Эмиль Яннингс, Курт Геррон, Роза Валетти, Ханс Альберс, Рейнхольд Бернт, Эдуард фон Винтерштайн, Ганс Рот, Рольф Мюллер, Роланд Варно

19 октября, 16:00 — Операция "С Новым годом!"/ Проверка на дорогах (16+), СССР, "Ленфильм", 1971, 99 минут. Полная режиссерская версия.

Режиссер: Алексей Герман. В ролях: Ролан Быков, Анатолий Солоницын, Владимир Заманский, Олег Борисов, Федор Одиноков, Геннадий Дюдяев, Майя Булгакова, Николай Бурляев, Виктор Павлов, Юрий Дубровин.

19 октября, 18:00 — Третий человек / The Third Man (12+), Великобритания, British Lion Film Corporation, London Film Productions, 1949, 104 минут.

Авторы сценария: Грэм Грин, Орсон Уэллс, Кэрол Рид. Режиссер: Кэрол Рид. В ролях: Джозеф Коттен, Алида Валли, Орсон Уэллс, Тревор Ховард, Пауль Хербигер, Эрнст Дойч.

Третьяковская галерея в Самаре готовит еще несколько кинопроектов в сотрудничестве с компаниями, которые профилируются на кинопоказах документального и художественного кино, посвященного темам культуры и искусства. Уже анонсирован ART FILM FESTIVAL, который пройдет в музее с 24 октября по 2 ноября.