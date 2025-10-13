Филиал Третьяковской галереи в Самаре покажет шедевры мирового кинематографа

Третьяковская галерея в Самаре открывает киносезон. С 17 по 19 октября в кинозале музея пройдет кинопрограмма "ЭХО V Московского международного кинофестиваля архивных фильмов", где представят картины с Марлен Дитрих, Ией Саввиной, Алексеем Баталовым, Ингрид Бергман, Роланом Быковым, Орсоном Уэллсом и многими другими. Это большая удача — увидеть шедевры мирового кино на большом экране.
Откроется фестиваль 17 октября, в 19:00, картиной "Три товарища" (0+) Семена Тимошенко. Фильм был снят в 1935 г. и стал абсолютным зрительским хитом. В этом году его включили в V Московского международного кинофестиваля архивных фильмов, как пример смеховой культуры своего времени, и повод в очередной раз задуматься над природой комического. И, конечно, увидеть восходящую звезду Михаила Жарова. Представит первый фильм и откроет фестиваль научный сотрудник Третьяковской галереи в Самаре и автор книги "Зритель, будь активен!" Как музеи рассказывали об искусстве в 1920–1930-е годы" Андрей Ефиц.
Дальше фестиваль отдаст должное гению Антона Чехова и представит классику — "Даму с собачкой" (0+) Иосифа Хейфица с Ией Саввиной и Алексеем Баталовым в главных ролях и великого "Голубого ангела" с Марлен Дитрих. Обратите внимание, что будет представлена редкая английская версия фильма "Голубой ангел", где актеры говорят по-английски и с акцентом. Особенный подарок для поклонников кинематографа.
Программа "ЭХО V Московского международного кинофестиваля архивных фильмов":
17 октября, 19:00 — Три товарища (0+), СССР, "Ленфильм", 1935, 79 минут.
Режиссер: Семен Тимошенко, композитор: Исаак Дунаевский. В ролях: Николай Баталов, Анатолий Горюнов, Михаил Жаров, Татьяна Гурецкая, Вероника Полонская.
18 октября, 14:00 — Дама с собачкой (0+), СССР, "Ленфильм", 1960, 83 минуты.
Автор сценария и режиссер: Иосиф Хейфиц. В ролях: Ия Саввина, Алексей Баталов, Нина Алисова, Дмитрий Зебров, Пантелеймон Крымов, Юрий Медведев, Георгий Розанов-Розенбаум, Юрий Свирин, Владимир Эренберг.
18 октября, 18:00 — Доктор Джекилл и мистер Хайд / Dr. Jekyll and Mr. Hyde (12+), США, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), 1941, 115 минут.
Режиссер: Виктор Флеминг. В ролях: Спенсер Трэйси, Ингрид Бергман, Лана Тернер, Дональд Крисп, Иэн Хантер.
19 октября, 14:00 — Голубой ангел (16+), Германия, Universum Film (UFA) 1930, 103 минуты. Русские субтитры.
Режиссер: Джозеф фон Штернберг. В ролях: Марлен Дитрих, Эмиль Яннингс, Курт Геррон, Роза Валетти, Ханс Альберс, Рейнхольд Бернт, Эдуард фон Винтерштайн, Ганс Рот, Рольф Мюллер, Роланд Варно
19 октября, 16:00 — Операция "С Новым годом!"/ Проверка на дорогах (16+), СССР, "Ленфильм", 1971, 99 минут. Полная режиссерская версия.
Режиссер: Алексей Герман. В ролях: Ролан Быков, Анатолий Солоницын, Владимир Заманский, Олег Борисов, Федор Одиноков, Геннадий Дюдяев, Майя Булгакова, Николай Бурляев, Виктор Павлов, Юрий Дубровин.
19 октября, 18:00 — Третий человек / The Third Man (12+), Великобритания, British Lion Film Corporation, London Film Productions, 1949, 104 минут.
Авторы сценария: Грэм Грин, Орсон Уэллс, Кэрол Рид. Режиссер: Кэрол Рид. В ролях: Джозеф Коттен, Алида Валли, Орсон Уэллс, Тревор Ховард, Пауль Хербигер, Эрнст Дойч.
Третьяковская галерея в Самаре готовит еще несколько кинопроектов в сотрудничестве с компаниями, которые профилируются на кинопоказах документального и художественного кино, посвященного темам культуры и искусства. Уже анонсирован ART FILM FESTIVAL, который пройдет в музее с 24 октября по 2 ноября.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?